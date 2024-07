Kalilnica mladih talentov, kjer so poletja preživljali tudi slovenski junaki

Samo, Jaka in Žan, mladi nadebudni nogometaši, ki del poletnih počitnic preživljajo v poletni nogometni šoli v Bohinju, še danes ne morejo pozabiti ponedeljkove zgodovinske tekme. "Ko je Šeško napadel, smo vsi skočili, potem ko je zgrešil, pa ... Malo žalosten sem bil, ker smo izgubili."

Kar 45 otrok je skupaj s trenerji v ponedeljek spremljalo obračun s Portugalsko. Navijali so, kot da bi bili v Frankfurtu, a so bili na koncu precej potrti, priznavata tudi trenerja. "Pogovorili smo se, zakaj je do tega prišlo, zakaj smo tako slabo streljali enajstmetrovke, to je pač nogomet, zakaj Šeško ni dal gola," razlaga trener Aleš Čeh.

"Enostavno jim razložimo, kako sploh pride do tega, da si v reprezentanci, kako prideš na neko veliko tekmovanje," dodaja trener Gregor Židan. Tako Čeh kot Židan sta nekdanja slovenska reprezentanta.

"Oni te besede vpijajo in si nekako sami sebe predstavljajo, da bodo čez par let tako. V mojem primeru smo naslednji dan trenirali enajstmetrovke, zato da ko bomo enkrat znova prišli v to pozicijo, bodo naši fantje pripravljeni," pove Židan.

Nenazadnje so poletje na tem istem igrišču preživljali tudi mnogi od tistih, ki so jih otroci v ponedeljek spremljali po televiziji, pripoveduje vodja nogometne šole. "Jan Oblak parkrat, Jaka Bijol mislim, da petkrat, šestkrat, Drkušić ..." našteva vodja Poletne otroške nogometne šole Bohinj Darko Škerl.

Statistično je torej dokaj verjetno, da bodo barve slovenske zastave na velikem tekmovanju enkrat zastopali tudi Samo, Jaka in Žan, vpis mlajših dečkov pa bo v novi sezoni verjetno rekorden, pričakujejo na nogometni zvezi.

"Ker recimo v Ljubljani je že zelo težko vpisati osem let starega fanta v klub, tako da tukaj je veliko dela, da probamo to množico, to evforijo zdaj zajet in čim več fantom dati možnost resnega treniranja z dobrimi pogoji, ker edino tako bomo prišli do vseh teh talentov, ki jih Slovenija absolutno ima," pove Miran Pavlin.

In ne le, da so mladi upi letos dobili svoje idole, dobili so tudi zelo pomembne življenjske lekcije.