'Boj bo oster, na dan bodo prišle zanimive, žalostne reči'

Nič tako zelo novega in presenetljivega, kar precej držav članic Evropske unije že dalj časa budno spremlja morebitno infiltracijo ruskih agentov oziroma delovanje ljudi znotraj Unije, ki so naklonjeni Rusiji. Veliko jih je proruska stališča širilo skozi spletni portal Voice of Europe (Voice of Russia, kot mu je dejala prof. Sabina Lange). Intervjuje za ta portal so nekajkrat dali tudi slovenski politiki, na primer voditelj SDS Janez Janša. Seveda pa to ne pomeni, da je vsakdo, ki je nastopal na tem portalu, tudi plačanec ali zagovornik ruskih stališč. Profesor Lange sicer meni, da pri širjenju ruske propagande ne gre toliko za denar, ampak ideološko prepričanost.