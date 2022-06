Boj proti draginji: 'vsi bomo morali ugrizniti v to kislo jabolko'

Za koliko se bo jeseni podražila hrana, bi bilo ta trenutek preuranjeno napovedovati, a ekonomisti so večinoma enotni - skok cen bo izrazit. Pri zaščiti potrošnikov pa bodo z znižanjem svojih marž najverjetneje morali sodelovati tudi trgovci je prejšnji teden napovedal gospodarski minister Matjaž Han. Večina trgovcev njegovih besed sicer še ne želi komentirati, da "vse kaže, da bomo morali vsi ugrizniti v to kislo jabolko," pa so se neuradno odzvali v trgovinski zbornici.

Kaj na skupno iskanje rešitev porečejo naftni trgovci?

Medtem ko v OMV Slovenija zadeve še ne želijo komentirati, pa predlog vlade pozdravljajo v družbah MOL Slovenija in Petrol, pri slednjem bodo kot vse kaže zagovarjali znižanje dajatev.

"V družbi Petrol pričakujemo čimprejšnji konstruktiven dialog z državo, v katerem bi sklenili ustrezen dogovor glede prihodnje regulacije maloprodajnih cen. Aktualen ukrep je namreč za naftne trgovce nesorazmeren, razmere pa se za nas zaradi embarga še dodatno poslabšujejo, medtem ko država pobira polne dajatve," so sporočili iz Petrola.

S podobnimi izhodišči se bodo pogovorov najverjetneje udeležili tudi distributerji električne energije, ki so zaradi začasne zamrznitve omrežnin v zadnjih treh mesecih ostali brez večine prihodkov. "Predlagamo, da Vlada RS pri svojih ukrepih upošteva načelo sorazmernosti, tako da bodo v bodoče bremena reševanja draginje nosili tisti deležniki, ki so do sedaj bili v tem popolnoma izvzeti, nekateri od njih pa v času visokih cen električne energije na osnovi nespremenjenih proizvodnih cen električne energije poslujejo z bistveno višjimi dobički, kot doslej," so zapisali v Elektro Maribor.