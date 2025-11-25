Boj proti nasilju nad ženskami: njihovi morilci najpogosteje intimni partnerji

Po svetu obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ko se v javnosti še nekoliko bolj poudari ta pereča problematika. Nanjo ni imuna niti Slovenija. Podatki statističnega urada kažejo, da je nasilje v partnerskem odnosu pri skoraj polovici žensk v Sloveniji trajalo več kot pet let. O izkušnji fizičnega ali spolnega nasilja zunaj partnerskega odnosa je poročala vsaka šesta, na ravni EU pa vsaka peta ženska. Najpogostejši morilci žensk so nekdanji ali zdajšnji partnerji.

25. november oznanja začetek 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami. Združeni narodi so ta dan pred četrt stoletja razglasili, da bi ozaveščali o pojavnosti in preprečevanju različnih vrst nasilja nad ženskami in dekleti. Dnevi ozaveščanja o tej problematiki se zaključijo 10. decembra, ko obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je ob tem zbral statistične podatke o tej problematiki. Kaj kažejo?

Družinsko nasilje

Raziskava iz leta 2020 je pokazala, da je v Sloveniji 16 odstotkov žensk po 15. letu starosti izkusilo fizično ali spolno nasilje osebe, ki ni bila njihov partner. Na ravni EU je o tovrstnem nasilju poročala vsaka peta. Skoraj desetina (9,3 odstotka) prebivalk Slovenije je bila medtem po zbranih podatkih žrtev fizičnega nasilja zunaj partnerskega odnosa, vključno z grožnjami, 1,5 odstotka pa je bila žrtev posilstva. Druge vrste spolnega nasilja jih je opisalo 5,2 odstotka, kar je za skoraj štiri odstotne točke manj od povprečja EU (9,1 odstotka). Med zadnje omenjene spadajo neprimerni komentarji s spolno vsebino, nedovoljeni dotiki, uporaba prisile za spolne odnose oz. vse aktivnosti spolne narave (brez posilstva in poskusa posilstva), ki se človeku zdijo ponižujoče in vzbujajo občutke sramu.

Nekaj več kot šest odstotkov žensk je bilo v otroštvu spolno zlorabljenih

Med ženskami v starostni skupini 18–74 let, ki so bile kadar koli v razmerju, jih je eno od oblik nasilja intimnega partnerja doživelo 28 odstotkov, kažejo podatki Sursa. Najpogosteje so poročale o psihičnem nasilju (vsaka četrta ženska v razmerju oz. 26 odstotkov). Fizično ali spolno nasilje je navedlo nekaj več kot 12 odstotkov žensk v partnerskem odnosu.

Kot so poudarili ob tem, pri intimnopartnerskem nasilju ne gre za izoliran dogodek, ampak ponavljajoč se cikel, v katerem se nasilje pogosto stopnjuje tako po pogostosti kot oblikah. Skoraj polovica žensk je partnerjevo nasilje doživljala več kot pet let. Na ravni EU je bil ta delež manjši, in sicer za 12 odstotnih točk (36 odstotkov).

Nasilje v družini

V Sloveniji je ob tem skoraj 14 odstotkov žensk, starih med 18 in 74 let, v otroštvu doživljalo fizično nasilje staršev, nekaj več kot šest odstotkov pa je bilo spolno zlorabljenih, kar je enako povprečju EU. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) opredeljuje, da so otroci žrtve nasilja tudi, če so prisotni pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živijo v okolju, kjer se nasilje izvaja. Nekaj več kot 37 odstotkov žensk je bilo v otroštvu priča fizičnemu ali psihološkemu nasilju enega ali obeh staršev, kar je nekoliko nad povprečjem EU (34,6 odstotka). Med ženskami, ki so bile v Sloveniji žrtev nasilja, ne glede na razmerje s povzročiteljem, jih je 40 odstotkov utrpelo telesne poškodbe, 35 odstotkov jih je občutilo psihološke posledice, 25 odstotkov žrtev pa se je počutilo življenjsko ogroženih. "Nasilje, ki ga ženske doživljajo v partnerskem odnosu, pušča resnejše posledice, saj žrtve veliko pogosteje poročajo o negativnih posledicah nasilja (strah za življenje, telesne poškodbe, psihološke posledice), kot če je do njih nasilna oseba, ki ni njihov intimni partner," poudarjajo na Sursu.

Kako je s poročanjem o nasilju?

Nekaj manj kot dve tretjini (skoraj 65 odstotkov) žensk v Sloveniji, ki so bile tekom življenja žrtev nasilja, je izkušnjo zaupalo bližnji osebi, skoraj enako kot na ravni EU. Delež žrtev, ki so podale uradno prijavo policiji, je bil medtem trikrat manjši (21-odstoten), a vseeno večji od povprečja EU (skoraj 14 odstotkov).

Poleg policije lahko sicer oseba nasilje prijavi tudi socialnovarstvenim ali zdravstvenim institucijam. Centru za socialno delo ali osebnemu zdravniku, ki lahko s pregledom oceni morebitne fizične ali psihološke posledice, je v Sloveniji svojo izkušnjo zaupala šestina žensk, ki so doživele nasilje, kar je za štiri odstotne točke manj od povprečja EU.

Ženske najpogosteje umorijo intimni partnerji

Izraz femicid označuje namerne umore žensk in deklet zaradi njihovega spola. Najpogostejši povzročitelji so intimni partnerji ženske ter njeni preostali družinski člani. Po podatkih policije je bilo med letoma 2014 in 2024 v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Tri četrtine teh smrti (74,6 odstotka) je zakrivila bližnja oseba – 29 žensk je umoril nekdanji ali trenutni partner, 21 pa drug družinski član. Preostalo četrtino je ubila druga znana ali neznana oseba.