Boj z odvisnostjo: 'Notranji svet v primežu drog in alkohola je temačen'

Ponavadi se začne v najstniških letih. Nedolžno popivanje na zabavah, kajenje marihuane, tabletke. Nato se vse to stopnjuje, a si redko kdo prizna, da je postal odvisnik od alkohola in prepovedanih drog, in tudi onidve si nista priznali, nam pripovedujeta sogovornici, ki trenutno bivata v terapevtski skupnosti za zasvojene starše in otroke. V njunem življenju je bilo kar nekaj prelomnic, a tista največja in tudi najbolj boleča je bila, ko sta dojeli, da lahko zaradi svoje odvisnosti ostaneta brez otrok. Zato sta se odločili za zdravljenje, sedaj sta trezni in se soočata z realnostjo, od katere sta dolgo bežali.