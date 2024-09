Boj za Cankarjev dom: policijska preiskava, sporni posli in pogodbe, ki jih ni

Razlog: cenik za oddajo dvoran je poslovna skrivnost. Kar je bizarno, saj je Cankarjev dom v državni lasti. To pomeni, da se vse prireditve opravljajo v prostorih in z opremo, ki je v lasti države in z osebjem, ki so javni uslužbenci.

Tudi na kulturnem ministrstvu so nam zagotovili, da se "uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja države določi s cenikom, ki ga sprejme predstojnik upravljavca, tj. v konkretnem primeru generalna direktorica". Ter še, da se cenik objavi na javnem mestu in na spletni strani upravljavca. "Uporabnina, ki se določi s cenikom, predstavlja tržno odmeno, ki se določi izkustveno ali s cenitvijo tako, da se z uporabnino pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del. Uporabnina se plača na podlagi izstavljenega računa," so dodali. Ob tem so poudarili, da Zakon o zavodih določa tudi, da je za zakonitost dela zavoda odgovoren direktor.

Zato logično vprašanje: ali želi Uršula Cetinski, ki se ji prihodnji mesec izteka drugi petletni mandat, na ta način kupiti čas, da nepravilnosti ne bi prišle v javnost?

Pogodbe, ki sploh ne obstajajo

Maja so v Cankarjevem domu zatrjevali, da je običajno, če se najem dvoran kompenzira z donacijo knjig. Kar ne drži, saj so bili v zadnjih petih letih takšni primeri zgolj trije. Med njimi sta tudi dva najprepoznavnejša politika – Urška Klakočar Zupančič je predstavila knjigo Sibilina sodba in Borut Pahor, ki je predstavil svojo knjigo Zmaga je začetek. Tretja takšna knjiga je prvenec Valentine Plaskan Stena srca. Dve od treh knjig je izdala prav založba Beletrina.

Poslovanje z zvezo Lions klubov je problematično, ker je direktorica kongresno-komercialnega programa Breda Pečovnik, ki oddaja dvorane Cankarjevega doma, do nedavno vodila tudi zvezo Lions klubov. Kako v Cankarjevem domu preprečujejo konflikt interesov? Generalna direktorica Uršula Cetinski nam je na vprašanje o tem, ali preverja delo Pečovnikove, dejala, da ima sama dostop do vseh pogodb.