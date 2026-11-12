Boj za drugi krog v Kopru: raziskave kažejo različno

Po javnomnenjski raziskavi agencije Mediana, ki je bila med 9. in 11. novembrom izvedena na reprezentativnem vzorcu 518 anketirancev, bi aktualnega koprskega župana Aleša Bržana podprlo 36,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu je Nik Popović s 26,5 odstotka podpore, tretja pa Mateja Hrvatin Kozlovič, za katero bi, če bi bile volitve danes, glasovalo 8,9 odstotka volivcev.
Za preostale kandidate bi glasovalo manj kot tri odstotke anketiranih. Samir Šaković in Zmago Jelinčič dosegata po 2,6 odstotka podpore, Jasna Softić 2,5 odstotka, Peter Bolčič 2,4 odstotka, Alan Medveš 1,7 odstotka, Stojan Prinčič 1,2 odstotka, Matej Sukič pa 0,3 odstotka.
Pomemben ostaja tudi delež neopredeljenih volivcev. Kar 11,5 odstotka vprašanih je dejalo, da še ne vedo, komu bi namenili svoj glas.
Če bi takšna razmerja obstala, bi torej Bržana v drugem krogu izzval Popović.
Ninamedia napoveduje drugačen vrstni red
Povsem drugačno sliko kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je med 4. in 6. novembrom na vzorcu 400 anketirancev za Primorske novice opravila agencija Ninamedia.
Po tej raziskavi ima Bržan izrazito prednost pred tekmeci. Podprlo bi ga kar 53,2 odstotka vprašanih, kar pomeni, da bi lahko mandat osvojil že v prvem krogu. Na drugo mesto se uvršča njegova nekdanja podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič s 16,1 odstotka podpore, tretji pa je Nik Popović s 13,1 odstotka, poročajo Primorske novice.
Ne le, da raziskavi napovedujeta drugačen razplet glede drugega kroga, pač pa predvsem drugačnega morebitnega Bržanovega izzivalca v drugem krogu. Medtem ko Mediana Popoviću pripisuje skoraj trikrat višjo podporo od Hrvatin Kozlovičeve, Ninamedia kot najresnejšo Bržanovo zasledovalko vidi prav nekdanjo podžupanjo.
Čeprav se raziskavi razlikujeta pri podpori posameznim izzivalcem, obe nakazujeta enako splošno sliko: Bržan ostaja najmočnejši kandidat v tekmi za koprskega župana. Ključno vprašanje pa ostaja, kdo od preostalih kandidatov lahko v nedeljo zbere dovolj glasov, da si bo zagotovil drugi krog volitev.
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