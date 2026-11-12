Boj za drugi krog v Kopru: raziskave kažejo različno

Po javnomnenjski raziskavi agencije Mediana, ki je bila med 9. in 11. novembrom izvedena na reprezentativnem vzorcu 518 anketirancev, bi aktualnega koprskega župana Aleša Bržana podprlo 36,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu je Nik Popović s 26,5 odstotka podpore, tretja pa Mateja Hrvatin Kozlovič, za katero bi, če bi bile volitve danes, glasovalo 8,9 odstotka volivcev.

Za preostale kandidate bi glasovalo manj kot tri odstotke anketiranih. Samir Šaković in Zmago Jelinčič dosegata po 2,6 odstotka podpore, Jasna Softić 2,5 odstotka, Peter Bolčič 2,4 odstotka, Alan Medveš 1,7 odstotka, Stojan Prinčič 1,2 odstotka, Matej Sukič pa 0,3 odstotka.

Pomemben ostaja tudi delež neopredeljenih volivcev. Kar 11,5 odstotka vprašanih je dejalo, da še ne vedo, komu bi namenili svoj glas.

Če bi takšna razmerja obstala, bi torej Bržana v drugem krogu izzval Popović.