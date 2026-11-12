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Boj za drugi krog v Kopru: raziskave kažejo različno

Koper, 12. 11. 2026 18.03 pred 47 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.H.
Soočenje županskih kandidatov občina Koper

Bo Aleš Bržan zmagal že v prvem krogu, ali pa se bo za nov mandat moral boriti še v drugem? Le nekaj dni pred volitvami javnomnenjske raziskave napovedujejo precej drugačne izide. Raziskava Mediane kaže, da aktualni župan ne bo zbral dovolj glasov za zmago v prvem krogu in ga bo v drugem krogu izzval Nik Popović. Medtem pa raziskava Ninamedie kaže prepričljivo zmago Bržana že v prvem krogu, na drugo mesto naj bi se uvrstila njegova nekdanja podžupanja, Popović pa naj bi se v volilni tekmi uvrstil šele na tretje mesto.

Po javnomnenjski raziskavi agencije Mediana, ki je bila med 9. in 11. novembrom izvedena na reprezentativnem vzorcu 518 anketirancev, bi aktualnega koprskega župana Aleša Bržana podprlo 36,7 odstotka vprašanih. Na drugem mestu je Nik Popović s 26,5 odstotka podpore, tretja pa Mateja Hrvatin Kozlovič, za katero bi, če bi bile volitve danes, glasovalo 8,9 odstotka volivcev.

Za preostale kandidate bi glasovalo manj kot tri odstotke anketiranih. Samir Šaković in Zmago Jelinčič dosegata po 2,6 odstotka podpore, Jasna Softić 2,5 odstotka, Peter Bolčič 2,4 odstotka, Alan Medveš 1,7 odstotka, Stojan Prinčič 1,2 odstotka, Matej Sukič pa 0,3 odstotka.

Pomemben ostaja tudi delež neopredeljenih volivcev. Kar 11,5 odstotka vprašanih je dejalo, da še ne vedo, komu bi namenili svoj glas.

Če bi takšna razmerja obstala, bi torej Bržana v drugem krogu izzval Popović. 

Ninamedia napoveduje drugačen vrstni red

Povsem drugačno sliko kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je med 4. in 6. novembrom na vzorcu 400 anketirancev za Primorske novice opravila agencija Ninamedia.

Po tej raziskavi ima Bržan izrazito prednost pred tekmeci. Podprlo bi ga kar 53,2 odstotka vprašanih, kar pomeni, da bi lahko mandat osvojil že v prvem krogu. Na drugo mesto se uvršča njegova nekdanja podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič s 16,1 odstotka podpore, tretji pa je Nik Popović s 13,1 odstotka, poročajo Primorske novice

Ne le, da raziskavi napovedujeta drugačen razplet glede drugega kroga, pač pa predvsem drugačnega morebitnega Bržanovega izzivalca v drugem krogu. Medtem ko Mediana Popoviću pripisuje skoraj trikrat višjo podporo od Hrvatin Kozlovičeve, Ninamedia kot najresnejšo Bržanovo zasledovalko vidi prav nekdanjo podžupanjo.

Čeprav se raziskavi razlikujeta pri podpori posameznim izzivalcem, obe nakazujeta enako splošno sliko: Bržan ostaja najmočnejši kandidat v tekmi za koprskega župana. Ključno vprašanje pa ostaja, kdo od preostalih kandidatov lahko v nedeljo zbere dovolj glasov, da si bo zagotovil drugi krog volitev.

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KOMENTARJI3

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kala 09
12. 11. 2026 18.58
Nik Popovič župan Kopra,,,.🤣🤣🤣,če pa to izvolite pol vam pa res ni več pomoči,to je podobno kot ,da bi Kljukec postal župan Ljubljane.
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+1
1 0
Pfolca
12. 11. 2026 18.45
Zmago padalec, dej dost je, ti jst povem, če ti prjatli in bližnji ne, no sej se najde vsak kakšen
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-1
1 2
Magnetek
12. 11. 2026 18.16
Daj mali, ne serji... malo si s še šmrkav po nosom...
Odgovori
-2
2 4
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