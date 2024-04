Boj za evropske stolčke: Vesna stavi na Prebiliča, kaj pa ostale stranke?

Poleg njega pa se bodo za mesta v Evropskem parlamentu borili še sopredsednica stranke Urša Zgojznik, podpredsednik stranke Klemen Belhar, magistrica sociologije kulture in še do nedavno predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar. Drugi predsednik strank Uroš Macerl bo kandidiral na petem mestu, magistra zdravstvene nege Andreja Marolt zaseda mesto pod njim, nato pa so tu še Ibrahim Nouhoum, ki se je kot študent gozdarstva na Univerzi v Ljubljani v Slovenijo preselil leta 1978, novinarka Manca Košir in magister farmacije Saša Fras.

Stranka je predstavila tudi šest ključnih programskih prioritet: pravičen zeleni prehod, stanovanjska politika, socialna pravičnost, kmetijstvo in hrana, okolje ter enake možnosti. "Z zastavljenimi prioritetami in programom stranka podaja konkretne in uresničljive obljube, ki so v pristojnosti Evropskega parlamenta," so sporočili. Vesna je s predstavitvijo kandidatne liste in programa začela tudi z zbiranjem 1000 podpisov podpore.

Katere stranke pa so doslej že predstavile svojo kandidatno listo?

V Gibanju Svoboda vrstnega reda kandidatov sicer še ne razkrivajo, a po naših informacijah naj bi bil nosilec liste direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, sledi pa mu aktualna evroposlanka Irena Joveva. Na listi pa bosta tudi obrambni minister Marjan Šarec in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, ob njih pa še poslanci Janja Sluga, Tamara Vonta in Uroš Brežan, predsednik strankinega podmladka Matej Grah in Maša Kociper.