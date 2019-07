Boj za karavanške milijone: nove spremembe na področju javnih naročil?

Čeprav na avstrijski strani že več mesecev delajo s polno paro, se pri nas še vedno kopljemo v papirjih. In sploh še ne vemo, kdo bo drugo cev pod Karavankami gradil. Gradbincev, ki si želijo 100 milijonov evrov težkega posla, namreč ne manjka. Če je še decembra Dars odločil, da bo pri nas gradil najcenejši in na področju gradnje predorov najbolj izkušeni turški gigant Cengiz, so se na izbiro pritožila lokalna gradbena podjetja, ki ne popuščajo.

Avstrijci že deseti mesec kopljejo:"Od začetka del pod zemljo delamo 24 ur na dan, sedem dni v tednu," pravi Andreas Karlbauer, vodja avstrijskega dela RP. Pri nas pa se boj za karavanške milijone še zdaleč ni končal. Gorenjska gradbena družba in novogoriški Kolektor, oba za 15 milijonov evrov in več dražja od sprva izbranega turškega podjetja Cengis, sta se namreč vnovič pritožila. Po mnenju Turkov je za to kriv "vpliv nekih firm, ki niso zadovoljne, da smo mi najcenejši", pravi direktorica družbe Cengiz Bosna Ismedina Perviz. Državna revizijska komisija je pritožnikom sprva ugodila, a na ta račun pred natanko tremi meseci ostala brez svojega šefa, ki bremena vodenja in napadov, kot je zapisal v svoji odstopni izjavi, več ni mogel trpeti. "Ob nastopu funkcije se nisem zavedal, da je dandanes popolnoma sprejemljivo, da se poskuša s ciljno usmerjenimi PR kampanjami redno vplivati na delo neodvisnih državnih organov in njihovo odločanje," je Borut Smrdelzapisal v odstopni izjavi.

Predor Karavanke FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo





Po odločitvi Državne revizijske komisije, ki je turški Cengis izločila, in s tem pod vprašaj postavila svojo neodvisnost, je Darsova stokovna komisija pomanjkljivosti odkrila tudi pri preostalih petih ponudnikih. "Zato se postopek zaključi brez izbire. Obenem pa smo v današnji odločitvi zapisali, da bomo, ko bo ta današnja odločitev pravnomočna, izvedli konkurenčni postopek,"je že 15. februarja dejal predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic.



A tudi konkurenčni postopek s pogajanji oziroma že drugi poskus izbire izvajalca, ne poteka brez podaljškov. Pritožnika sta tudi tokrat - na skupno 90. straneh - jasno poudarila, da želita turškega giganta ponovno izločiti iz igre. Pričetek gradnje na slovenski strani karavank je tako ponovno v rokah Državne revizijske komisije. "Ni problem, da se ponudniki pritožijo, problem nastane takrat, kadar prihaja do zlorab zakonodaje. In pri nas je zakonodaja očitno naravnana tako, da so te zlorabe dopustne in da se lahko te zlorabe časovno vlečejo v nedogled,"ob tem pravi Gregor Ficko, nekdanji direktor Direkcije RS za ceste. Kdo bo torej prevzel odgovornost za pol drugo leto zamude? Ministrstvo za infrastrukturo s prstom kaže na Dars, Dars pa na ministrstvo za javno upravo, ki odgovarja, da se na področju javnih naročil obetajo spremembe. Da bomo v Sloveniji spet prvi, saj bomo že 15. spreminjali zakon o javnih naročilih, medtem ko so ga v Evropi v istem obdobju samo trikrat, meni Jože Duhovnik, strokovnjak za infrastrukturne projekte:"Če nekdo 15 krat popravlja domačo nalogo, potem to niso naša domača gradbena podjetja, niti turški ponudnik, ampak so krivi naši pravni strokovnjaki, ki z vso moralo in etiko delajo tako zmedo v zakonih, da se ne da normalno procesuirati javnih naročil," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER.

Jože Duhovnik. FOTO: POP TV