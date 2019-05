Boj za odlično plačan komisarski stolček: kandidatov ne primanjkuje

Tanja Fajon, Anže Logar, Karl Erjavec in Miro Cerar. To so imena, ki bi se bolj ali manj resno lahko podala v boj za odlično plačano službo v Bruslju. Najresnejša kandidatka bi lahko bila prav znova izvoljena Fajonova, ki je bila sicer v igri za komisarsko mesto že pred petimi leti. Takrat je vlada po 'fiaksu' Alenke Bratušek v Bruselj poslala Violeto Bulc.

"Jasno moram povedati, da je prva prioriteta funkcionalni predsednik ali predsednica komisije, ki ima vizijo, ki ji lahko sledimo. V drugem krogu pridemo šele do komisarjev. Mi mislimo, da bi bilo prav, da se izbira med ljudmi, ki so imeli pogum, da se izpostavijo tudi na volitvah," je včeraj po razglasitvi rezultatov vodo na svoj mlin speljal Dejan Židan. Podobno so to skozi vso kampanjo počeli v SDS.

"Nagibam se k temu, da bi morala to mesto dobiti stranka, ki zmaga," meni Milan Zver. SDS je Zvera sicer predlagala že pred petimi leti, a tokrat ga, kot pravi, ta pozicija ne zanima. To pa ne pomeni, da komisarsko mesto ne zanima stranke, ki je kot edina doslej razkrila svojega kandidata.