Boj za strankarske funkcije se po rošadah v Svobodi začenja tudi v SD

Kdo vse je torej v igri in kakšen razplet lahko pričakujemo?

V ponedeljek opolnoči se zaključi evidentiranje kandidatov in po naših informacijah so člani SD nominirali šefa poslancev Janija Prednika in ajdovskega župana Tadeja Beočanina. Nihče od njiju soglasja h kandidaturi sicer še ni dal, čas za to imata sicer do naslednjega ponedeljka, je pa pričakovati, da se bosta spopadla za vodenje stranke. Neuradno lahko na nominacijo računata tudi gospodarski minister Matjaž Han in začasni tajnik stranke Matevž Frangež, le da se slednji glede kandidature še odloča. Najbolj cenjen politik SD Han pa, kot kaže, ne bo vstopil v predsedniško bitko.

Tu je še enigma Tanja Fajon, ki se doslej javno še ni izjasnila, ali bo poskušala še naprej voditi SD, tudi njeno ime pa bi se lahko znašlo med predlogi. A je nekaterim strankarskim kolegom menda že dala vedeti, da si po aferi sodna stavba, ki je strmoglavil njen politični rejting, želi umika.