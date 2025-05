Boj za sveti prestol: so kardinalom delili pristranska poročila o kandidatih?

Z naslovom Poročilo kardinalskega zbora ponuja profile okoli 40 papeških kandidatov, vključno z razčlenitvijo njihovega položaja glede tem, kot so istospolni blagoslovi, podeljevanje diakonskega posvečenja ženskam in cerkveni nauk o kontracepciji. Podnapisi knjige pa: Izberite papeža, ki bo cerkev popeljal v drugo smer kot papež Frančišek – čigar napredne reforme so razjezile nekatere konservativce, poroča CNN.

Ko bodo kardinali v sredo ob začetku konklava vstopili v Sikstinsko kapelo, bodo odrezani od sveta. Toda to ne ustavi vedno tistih, ki poskušajo vplivati na razmišljanje 133 prelatov, ki bodo izbrali naslednika pokojnega papeža Frančiška. Kardinalom elektorjem je dovoljeno za zaprta vrata vzeti gradivo. V dneh pred konklavom pa so jim ponudili tudi knjigo o svojih kolegih kardinalih – knjigo, ki ima, kot se zdi, jasno agendo.

Poročilo je nastalo pod vodstvom dveh katoliških novinarjev Edwarda Pentina in Diane Montagma. Njuna dela pa se pojavljajo na tradicionalnih in konservativnih katoliških novičarskih portalih. Reuters je poročal, da je Montagna knjigo izročala kardinalom, ki so vstopali in zapuščali srečanja pred konklavom.

Ustvarjalci poročila pojasnjujejo, da so le pripravili vir, da bi kardinalom pomagali, da se "bolje spoznajo" in da ga je sestavila "mednarodna in neodvisna ekipa katoliških novinarjev in raziskovalcev." Pred konklavom se kardinali – raznolika skupina iz 71 držav, od katerih jih je mnoge imenoval Frančišek v zadnjem desetletju – med seboj ne poznajo dobro in med srečanji nosijo značke z imeni.

Na vprašanje, ali bodo kardinali poročilo lahko vzeli s seboj na konklave, je tiskovni predstavnik Vatikana dejal: "Kaj bodo sprejeli, je odvisno od njih."