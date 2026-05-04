Kdo je že najavil kandidaturo za župana Ljubljane?

Ljubljanski mestni svetnik in predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović je kandidaturo za župana Ljubljane naznanil danes, predstavil pa jo bo v petek. "Poleg vizije razvoja mesta v prihajajočem mandatu bom predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji," je Feratović zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Prav tako v petek bo svojo odločitev, ali se bo ponovno podal v boj za funkcijo župana, sicer sporočil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je napovedal pred prvomajskimi prazniki, bo odločitev sporočil na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu, dogajanje v zvezi z oblikovanjem nove vlade pa po njegovih besedah nima nobene zveze z njegovo odločitvijo glede njegove morebitne ponovne kandidature za župana na jesenskih lokalnih volitvah.

Se bo pa v boj za župana zagotovo podal mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc , je ta danes vztrajanje pri svoji nameri znova potrdil za STA. Kot je spomnil, je sicer kandidaturo prvič napovedal že pred letom dni.

Po pisanju Dnevnika pa bi se lahko v župansko tekmo v prestolnici vmešala še druga znana imena. Med možnimi kandidati se tako omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Trenutno ne razmišljam o kakršnikoli funkciji, vrat pa ne bom zapirala," se je danes odzvala za STA.

Pričakovati je, da bo v župansko tekmo vstopila tudi Levica, ki ima v Ljubljani relativno močno podporo. Neuradno se med možnimi kandidati omenjata tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko.

Med imeni, ki krožijo v političnih krogih, današnji Dnevnik omenja tudi nekdanjega predsednika vlade in finančnega ministra Antona Ropa, a je slednji na vprašanje časnika odgovoril le, da ga veselijo govorice.