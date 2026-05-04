Slovenija

Kdo je že najavil kandidaturo za župana Ljubljane?

Ljubljana, 04. 05. 2026 18.03 pred 1 uro 2 min branja 148

Avtor:
STA N.L.
Zoran Janković na proslavi pred dnevom državnosti

Število kandidatov, ki se bodo na prihajajočih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratović. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek.

Ljubljanski mestni svetnik in predsednik stranke Pirati Jasmin Feratović je kandidaturo za župana Ljubljane naznanil danes, predstavil pa jo bo v petek. "Poleg vizije razvoja mesta v prihajajočem mandatu bom predstavil tudi podrobnosti glede morebitnega sodelovanja z drugimi političnimi akterji," je Feratović zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Jasmin Feratović.
Jasmin Feratović.
FOTO: Bobo

Janković o morebitni kandidaturi v petek

Prav tako v petek bo svojo odločitev, ali se bo ponovno podal v boj za funkcijo župana, sicer sporočil dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je napovedal pred prvomajskimi prazniki, bo odločitev sporočil na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu, dogajanje v zvezi z oblikovanjem nove vlade pa po njegovih besedah nima nobene zveze z njegovo odločitvijo glede njegove morebitne ponovne kandidature za župana na jesenskih lokalnih volitvah.

Zoran Janković bo odločitev sporočil v petek.
Zoran Janković bo odločitev sporočil v petek.
FOTO: Bobo

Kdo še?

Se bo pa v boj za župana zagotovo podal mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, je ta danes vztrajanje pri svoji nameri znova potrdil za STA. Kot je spomnil, je sicer kandidaturo prvič napovedal že pred letom dni.

Aleš Primc
Aleš Primc
FOTO: Aljoša Kravanja

Po pisanju Dnevnika pa bi se lahko v župansko tekmo v prestolnici vmešala še druga znana imena. Med možnimi kandidati se tako omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. "Trenutno ne razmišljam o kakršnikoli funkciji, vrat pa ne bom zapirala," se je danes odzvala za STA.

Pričakovati je, da bo v župansko tekmo vstopila tudi Levica, ki ima v Ljubljani relativno močno podporo. Neuradno se med možnimi kandidati omenjata tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko.

Med imeni, ki krožijo v političnih krogih, današnji Dnevnik omenja tudi nekdanjega predsednika vlade in finančnega ministra Antona Ropa, a je slednji na vprašanje časnika odgovoril le, da ga veselijo govorice.

Ljubljana lokalne volitve župan politika

KOMENTARJI148

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
money$
04. 05. 2026 19.39
kr naj ostane Jankovic
Odgovori
0 0
Veščec
04. 05. 2026 19.38
uf,dober d nisem z lublane.bi mogu spet čez tistga primpepčka pfpfpf,pa to
Odgovori
-1
0 1
2mt8
04. 05. 2026 19.35
Najboljši župan je tisti, ki je rojen 40 kilometrov od romunske meje. Tako pravi ZZB in cvet levih intelektualcev.
Odgovori
+1
1 0
krjola
04. 05. 2026 19.34
Asta Vrečko in Urška Klakočar??.. phahahah....te dve kmetavzarske nesposobne metle naj gresta v svoje vukoebine iz katerih sta prilezli kandidirat za županje...tle v Ljubljani se nimata sploh več pravice ne oglašat in ne kazat...pa kdo da takim smotanim kokošim sploh kakšnokoli službo lepo vas prosim, pa to je sam za na njivo krompir pobirat, pa čist nč druzga...pa dobr, kam smo pršli, da nam bodo balkanci in ruralci v Ljubljani dirigiral...tega ne smemo več dovolit....
Odgovori
+4
5 1
ivan ivanović
04. 05. 2026 19.34
To da sta od Zorana sinčeka lačna in rabita...'' Ati, lačen sem, daj novi ferari'' če to ne diskvalificira župana, potem se bo slovenija kmalu pribižala Madžarski po standardu
Odgovori
-1
0 1
Bijoue
04. 05. 2026 19.32
PRIMC😬FERATOVIĆ😬Boljše da Ljubljana nima župana🤣🤣🤣
Odgovori
+5
6 1
Vera in Bog
04. 05. 2026 19.35
Kaj pa vem, mogoče pa bi naredil vsaj dvigala v bloku
Odgovori
0 0
Julijann
04. 05. 2026 19.31
Ministrstvo Golobove vlade je prižgal zeleno luč , da se razkoplje tržnica. O kulturi in arhitekturi pa nič.
Odgovori
+1
2 1
jank
04. 05. 2026 19.33
A ker se bunijo desničarji s Primcem in cerkveni. Za njih je tako vse Narobe. Nazadnjaki, ki ne sodijo v mesti.
Odgovori
+1
2 1
BBcc
04. 05. 2026 19.34
Da se obnovi. Uredijo se parkirišča. Vi imate raje kameno dobo.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
04. 05. 2026 19.35
Jankec torej bi razkopaval čisto povsod ti?
Odgovori
0 0
krjola
04. 05. 2026 19.31
v ustavo R SLovenije je potrebno zapisat, da kdor ni rojen v Ljubljani, sploh nima pravice kandidirat za župana Ljubljane...kam pa pridemo da nam bodo balkanci in ruralci dirigiral v Ljubljani, lepo vas prosim...to enostavno ne gre...
Odgovori
+0
2 2
jank
04. 05. 2026 19.35
Ali bi to veljalo za predsednika parlamenta in vlade? Tam te nič ne moti, ker je tam pravi zaenkrat vaš Srb.
Odgovori
+2
2 0
krjola
04. 05. 2026 19.39
tam me še bolj moti...če bi blo po moje, sploh noben čigar predniki niso v SLoveniji vsaj 3 generacije, ne bi imel pravice zasedat nobene državne funkcije...
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
04. 05. 2026 19.31
Na koncu bo Urška županja Ljubljane, he,he!
Odgovori
+4
6 2
Ana desetnica
04. 05. 2026 19.37
od nekdaj lepe so ljubljanke slovele, al lepše od Urške bilo ni nobene ...............
Odgovori
0 0
ivan ivanović
04. 05. 2026 19.29
Piratska stranka so levaki ampak so levaki z vsebino, zanimivo da večini levakov niso všeč, imajo raje kake KOMUNJARE, to jim je orgazmičen navdih, potem pa počasi država v propad drvi, so so njihovi sinčeki lačni in rabijo nov ferari
Odgovori
-3
0 3
krjola
04. 05. 2026 19.29
te smotane nesposobne babure je treba vse sterat ven iz politike...
Odgovori
+0
1 1
ZIPPO
04. 05. 2026 19.27
PODPRIMO FERATOVIČA,KER VES ČAS BEDI NAD JANKOVIĆEVO KORUPCIJO IN ZAGOVARJA DOBRE STVARI❗IN SE KONČNO REŠIMO TEGA 10%LOPOVA❗
Odgovori
+0
2 2
ivan ivanović
04. 05. 2026 19.30
Zakaj pa ne, človek zaenkrat Pošten, dasa od 1.90 cm in vse pove lepo in se tudi bori za ljudi
Odgovori
-2
0 2
odpisani zasedli vlado
04. 05. 2026 19.26
Hahaha.Močvirje se ne bo rešilo nepridipravov.Copatarski rusofil srbo janković je neozdravljiva katastrofa prav tako pa navadna zguba drekač aleš primc.
Odgovori
+2
2 0
ivan ivanović
04. 05. 2026 19.28
Dejansko je res Feratović boljša izbira, čudo ampak ja
Odgovori
-2
0 2
jank
04. 05. 2026 19.36
Kaj pa Stevanović? On pa je zate pravi?
Odgovori
+1
1 0
krjola
04. 05. 2026 19.26
Asta Vrečko in Urška Klakočar phahahah....te dve kmetavarske nesposobne metle naj gresta v svoje vukoebine iz katerih sta prilezli kandidirat za županje...tle v Ljubljani se nima sploh več pravice ne oglašat in ne kazat...pa kdo da takim sptanim kokošim sploh kakšnokoli službo lepo vas prosim, pa to je sam za na njivo kromir okopavat, pa čist nč druzga...pa dobr, kam smo pršli, da nam bodo balkanci pa ruralci v Ljubljani dirikiral...tega ne smemo več dovolit....
Odgovori
+1
2 1
jank
04. 05. 2026 19.25
Ta nova vlada je idealna za močno rast srbskega, ruskega in izraelskega vpliva. Desničarji, na to ne pozabite in ne napadajte samo Jankovića, ki je proti novi bakljava-čevap ali kalinka koaliciji samo en komarček.
Odgovori
-1
1 2
Vesela Jasna
04. 05. 2026 19.25
Ob tej "konkurenci" je najbolje, da Ljubljančani ponižno prosijo Zokija, da ostane župan. Neki pirati, pa princi ipd.😂 Ne se hecat. Butale.
Odgovori
-3
0 3
ivan ivanović
04. 05. 2026 19.28
Ne žalit Pirate, imajo 100x manj masla nad glavo
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
04. 05. 2026 19.33
Kaj ti bo maslo, če ni znanja in idej. Zoki je iz zakotne luknje naredil mesto, ki ga obiskujejo turisti iz vsega sveta. Lastniki nepremičnim pa so obogateli.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
04. 05. 2026 19.36
Problem je kaj imajo v glavi.
Odgovori
0 0
inside1
04. 05. 2026 19.25
kaj jim pa je, saj se bodo med sabo poklali in razdelili procente, nazadnje pa bo stari župan ostal....
Odgovori
-2
0 2
GLUPI DAVKI
04. 05. 2026 19.23
Primc bi jemal 25%
Odgovori
+0
2 2
Vesela Jasna
04. 05. 2026 19.30
😂😂😂 pa vsak bi dobil od Vigrada prenosni wc, ker bi zminiral kanalizacijo.
Odgovori
+0
1 1
Oliguma
04. 05. 2026 19.23
Vsi iščejo stolčke kot hiene, nekje odleti..že išče drugje posel brez nič delati.. in na debelo bogateti ter krasti..
Odgovori
+1
2 1
GLUPI DAVKI
04. 05. 2026 19.22
Stević iz Neresnice bi lahko kandidiral
Odgovori
+0
3 3
