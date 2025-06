Bojan Emeršič o demenci: Nihče ne vidi rad svojih staršev takih

Je bolezen tisočerih obrazov, projekcije pa kažejo, da bo čez 30 let zaradi staranja družbe v Sloveniji aktivno bolnih približno 90.000 prebivalcev, kar je dvakrat več kot danes. Govorimo o demenci, bolezni, ki jo povzroči propad možganskih celic in vodi v občutno zmanjšanje posameznikovih kognitivnih funkcij. V preteklosti so jo pogosto zamešali z norostjo, danes pa je o njej znanega veliko več. Bolniki in svojci, med njimi tudi družina priljubljenega igralca Bojana Emeršiča, pa si najbolj želijo, da bi odkrili res učinkovito zdravilo.