Bojan Emeršič vse kadilce vabi na Čikpavzo

Prisluhnite vsi kadilci. Ne, ne bomo vam žugali, vas pa igralec Bojan Emeršič vabi na Čikpavzo. Vzemite si trenutek in se na spletni strani Izkašljaj.se prijavite na brezplačni in anonimni posvet z zdravnikom. Gre za preventivno akcijo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov, kjer se zavedajo, da pravočasna diagnoza bolezni lahko močno poveča možnost za preživetje. Pljučni rak je namreč tako v Sloveniji kot v svetovnem merilu najpogostejši vzrok smrti zaradi raka.