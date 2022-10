Val podražitev: 'Slovenija je naredila vse, kar je mogoče'

Zaradi energetske draginje in draginje na trgu surovin se je prvo slovensko podjetje že odpovedalo delu proizvodnje in slabi tretjini zaposlenih. Gre za tovarno papirja in kartona Količevo. Negotovost pa v nevarnost spravlja še okoli 30.000 delovnih mest, je nedavno pokazala anketa Gospodarske zbornice, ki so jo izvedli med svojimi člani. Ukrepi za gospodarstvo morajo biti hitrejši in odločnejši, pozivajo vlado.

Gost v večerni oddaji 24UR je bil Bojan Ivanc, analitik na GZS, ki je delil svoj pogled na zvišanje cen, pa tudi kaj lahko pričakujemo med zimo. Zaradi drage elektrike številna podjetja že odpuščajo, eno izmed takih je papirnica Količevo, drugje pa naj bi bilo ogroženih kar 30.000 delovnih mest. Ivanc pravi, da gre tukaj za oceno, ki temelji na temu, da so veleprodajne cene še tako visoke in težko "najdemo način za naslovitev tega ukrepa na nivoju Evrope z uvedbo neke kapice na veleprodajne cene električne energije". Kot navaja Ivanc, so določene države uveljavile kapico na cene električne energije. "Tržne cene so odvisne od ponudbe in povpraševanja", meni Ivanc. "Glede na to, da smo v aktualnih okoliščinah hibridne vojne, nas lahko presenetijo nenadne okoliščine in kljub relativno večji proizvodnji in manjši porabi v industriji se nam lahko zgodi, da bodo te cene več časa vztrajale."

icon-expand Bojan Ivanc, analitik na GZS

Če bi prišlo do uvedbe veleprodajne kapice na nivoju Evropske unije in nacionalnih držav, bi država krila vso tisto razliko med tržno ceno in tisto, ki bi jo kapica določala, je pojasnil Ivanc. "V tem primeru država sprejema to tveganje morebitne višje cene, ki bi obstajala na trgu." "Lahko bi se zgodilo, da se s cenovno kapico na plin recimo Evropska unija odloči, da je Slovenija nezanimiva za prodajo plina in da bodo raje prodajali drugam. Diskusija o kapici poteka dolgo, opozarja Ivanc. Države članice so različne po porabi različnih vrst zemeljskega plina, v nekaterih državah plina ne primanjkuje, druge pa zaradi infrastrukture ne morejo tako hitro dobiti nadomestnega zemeljskega plina, ki bi nadomestil ruski energent, pove Ivanc. "Možnost obstaja, da države članice unilateralno uvedejo določeno kapico, kot je to storila Hrvaška."