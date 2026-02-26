'Ortopedi ne odpovedujejo operacij. Vlada je omejila število posegov'

"Verjamem, da se zaveda, da je to, kar je izjavil, neresnično," izjavo Mesca komentira Bojan Kostić , podpredsednik Fidesa, ki priznava, da je zdravništvo nad izjavo zgroženo.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je na predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija prejšnji teden na podlagi izkušenj znanca dejal, da so se čakalne vrste za ortopedske posege podaljšale zato, ker zdravniki z novim letom odpovedujejo operacije. Ocenil je, da to počnejo zaradi bližajočih se volitev.

"Ortopedi ne odpovedujejo operacij. Odredba, ki jo je sprejela vlada, v kateri je tudi minister Mesec, je omejila število ortopedskih operacij v javnih zavodih, zato se tam opravi manj posegov in posledično pacientom odpovedujejo posege," pojasnjuje Kostić, ki mu je žal, da je Mesec to izkoristil za svojo politično korist, "namesto da bi razmišljali, kako poglobiti zaupanje med zdravniki in pacienti".

Zakaj torej zdravniki pravijo, da takšne izjave in retorika, kot jo je ubral minister Mesec, ne škodita le ugledu zdravniškega poklica, temveč predvsem pacientom? "Ker pacienti nimajo zaupanja. Zdravnika potem razumejo kot državnega sovražnika, pacient pa mora zdravniku v procesu zdravljenja zaupati," odgovarja Kostić.

Kaj, če se minister Luka Mesec za izjavo ne bo opravičil? Naš interes ni, da gremo v konflikt, priznava Kostić, ki pa želi pojasniti, da so razmere posledice sprejete uredbe te vlade. "Dokler je takšna uredba, bo dostopnost do zdravstvenih storitev slabša, kar bodo občutili pacienti."