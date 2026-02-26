Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Ortopedi ne odpovedujejo operacij. Vlada je omejila število posegov'

Ljubljana, 26. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
Ortoped

"Minister Luka Mesec naj se za izjavo javno opraviči," to je zahteva Koordinacije zdravniških organizacij, ki zaradi izjave, da naj bi ortopedi z novim letom začeli odpovedovati operacije zaradi volitev, od sokoordinatorja Levice in ministra za delo Mesca zahteva javno opravičilo in preklic izjave. Obenem so zaradi izjave zdravniki zaskrbljeni. V oddajo smo povabili tudi Mesca, ki pa je vabilo na soočenje s predstavnikom Fidesa zavrnil.

"Verjamem, da se zaveda, da je to, kar je izjavil, neresnično," izjavo Mesca komentira Bojan Kostić, podpredsednik Fidesa, ki priznava, da je zdravništvo nad izjavo zgroženo.

Sokoordinator Levice Luka Mesec je na predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija prejšnji teden na podlagi izkušenj znanca dejal, da so se čakalne vrste za ortopedske posege podaljšale zato, ker zdravniki z novim letom odpovedujejo operacije. Ocenil je, da to počnejo zaradi bližajočih se volitev.

"Ortopedi ne odpovedujejo operacij. Odredba, ki jo je sprejela vlada, v kateri je tudi minister Mesec, je omejila število ortopedskih operacij v javnih zavodih, zato se tam opravi manj posegov in posledično pacientom odpovedujejo posege," pojasnjuje Kostić, ki mu je žal, da je Mesec to izkoristil za svojo politično korist, "namesto da bi razmišljali, kako poglobiti zaupanje med zdravniki in pacienti".

Zakaj torej zdravniki pravijo, da takšne izjave in retorika, kot jo je ubral minister Mesec, ne škodita le ugledu zdravniškega poklica, temveč predvsem pacientom? "Ker pacienti nimajo zaupanja. Zdravnika potem razumejo kot državnega sovražnika, pacient pa mora zdravniku v procesu zdravljenja zaupati," odgovarja Kostić.

Kaj, če se minister Luka Mesec za izjavo ne bo opravičil? Naš interes ni, da gremo v konflikt, priznava Kostić, ki pa želi pojasniti, da so razmere posledice sprejete uredbe te vlade. "Dokler je takšna uredba, bo dostopnost do zdravstvenih storitev slabša, kar bodo občutili pacienti."

bojan kostić luka mesec operacije ortopedi

'Več kot jasno je, da nimajo namena, da se zadeva zaključi'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Tourettov sindrom v središču pozornosti: incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543