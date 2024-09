Bojan Križaj predstavil projekt oživitve Kanina z novimi žičnicami in progami

"Jaz ne vlagam nič, vlagam svojo voljo. Sem najprej preveril, kakšna je situacija v državi, in ko sem dobil določene odgovore, sem iskal na drugačen način. Iskal sem ljudi, ki so pripravljeni vložiti denar, in jih našel. Poiskal sem ljudi, ki se razumejo. Imamo inženiring, ki je sposoben izpeljati zahtevne projekte," je dejal Križaj.

Po navedbah Radia Slovenija se je Križaj povezal s srbskim podjetnikom Dejanom Ljevnaićem , direktorjem Olimpijskega centra Jahorina. Križaj in Ljevnaić sicer finančne konstrukcije nista predstavila, obljubila pa sta, da bo – potem ko so v četrtek za to dali zeleno luč občinski svetniki – v kratkem Bovec obiskal tudi vlagatelj.

Oživitev načrtujejo v treh korakih. Večje in hitrejše kabinske žičnice, novo restavracijo in parkirišče, dve novi progi na Kaninskih podih in v Krnici, v dolini jih zanima tudi letališče, širitev igrišča za golf in gradnja resorta. Predstavnik italijanskega podjetja TechnoAlpin je predstavil načrtovani sistem zasneževanja, avstrijsko podjetje SunKid pa med drugim sankanje na tirnicah – na Kaninu bi postavili več kot štirikilometrsko, eno najdaljših prog na svetu, navaja Radio Slovenija.

Koliko bi projekt stal, ni znano, je pa Križaj zatrdil, da vlagatelja imajo: "To vsekakor ni domač milje. Dobil sem zelo jasen odgovor od države, da denar mora biti čist, in bo verjetno stokrat preverjen, preden se zgodi prva transakcija." Kot je še povedal, so odprti za vse oblike sodelovanja z občino, ki je lastnica naprav in zemljišč na smučišču.

Bovški župan Valter Mlekuž zdaj čaka na obisk Ljevnaića in skrivnostnega vlagatelja ter konkretno ponudbo. "Nimam nobenih zadržkov, kdo bo to delal, mi vemo, da Kanin potrebujemo," je navedel in ponovil, da občina denarja za vlaganje v smučišče nima.