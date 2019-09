Bojan Požar je v volilnem letu 2018 samo od Telekoma in Darsa prejel najmanj 157.596 evrov

Drugo pogodbo s Telekomom je za oglaševanje na spletnem portalu Pozareport Bojan Požar podpisal kot direktor podjetja Report d.o.o. To podjetje je Bojan Požar ustanovil januarja 2007, letos pa ga je zaprl in ga pripojil podjetju Lanaka Media d.o.o.

Bojan Požar je februarja lani v lokalu kasnejšega mariborskega župana Saše Arsenovića na kongresu stranke Lista za Maribor poskrbel, da se je ta preimenovala v Listo novinarja Bojana Požarja. Takrat je izjavil: "Oblast me ne zanima. Ta rada pokvari ljudi. A nekdo mora opravljati javne funkcije. In če jih ne bomo mi, ki smo pametni in v srcu dobro mislimo, jih bodo oni drugi rade volje prevzeli." Trdil je, da v stranko ne bodo sprejeli "nikogar, ki se je doslej zapacal s strankarsko politiko ali korupcijo". Skoraj sočasno je z državnim Telekomom podpisal dve pogodbi s podjetjema, ki ju obvladuje. S prvim, Lanaka Media d.o.o., se je v letu 2018 dogovoril za oglaševanje v oddaji VV Faktor. Telekom je za 60 sekund v vsaki oddaji, ki jo producira Bojan Požar, plačal 2.100 evrov mesečno brez DDV-ja. Bojan Požar se je že v nedeljo na Tviterju odzval na novinarsko vprašanje, ali je lani prejel nakazila od državnih podjetij v času volilne kampanje: "Enačiti oglaševalske prihodke družbe, kjer sem direktor, niti lastnik ne, z mojimi zaslužki je povsem nesmiselno in bizarno."

"Eno je čisto tržno vprašanje, ali državno ali na pol državno podjetje deluje gospodarsko odgovorno. Ali zakupujejo tržni prostor v skladu s pravili in v skladu z dobrim gospodarjenjem. Drugo vprašanje je, ali lahko državna in paradržavna podjetja sofinancirajo medije, ki jih vodi, ureja ali kako drugače nadzira posameznik, ki je dejansko v tem trenutku politik."

Prehajanje novinarjev v politiko ne pri nas ne v svetu ni neobičajno. Zelo redko se politiki vrnejo ali podajo v novinarske vode, saj sta najpomembnejši novinarski lastnosti – kredibilnost in integriteta – močno omejeni. Pri Bojanu Požarju, ki se sočasno deklarira tako za novinarja kot za politika, pa gre verjetno za svetovni unikum. Vlogi sta namreč popolnoma nezdružljivi, je prepričan medijski strokovnjak, izredni profesor dr. Marko Milosavljević: "Tovrstna združljivost (funkcija novinarja in politika) je v resnici nezdružljiva. Tako z etičnega kot verjetno tudi s pravnega vidika. Verjetno zato, ker morajo to mnenje dati ustrezni organi. V Evropi enostavno ni praksa niti ni standard, da bi novinar, če se odloči iti na volitve, ohranil svojo novinarsko funkcijo. Kaj šele, če je tudi urednik, kaj šele, če je tudi voditelj televizijske oddaje, ali če je še na kakšni menedžerski funkciji. To je etično nezdružljivo že sicer, novinarstvo in politika. To je seveda sporno, saj temu politiku omogoča veliko medijsko prednost pred drugimi. Za to ni odgovoren le sam, odgovoren je tudi medij, ki mu to omogoča."

Tovrstna združljivost (funkcija novinarja in politika) je v resnici nezdružljiva. Tako z etičnega kot verjetno tudi s pravnega vidika. Verjetno zato, ker morajo to mnenje dati ustrezni organi. V Evropi enostavno ni praksa niti ni standard, da bi novinar, če se odloči iti na volitve, ohranil svojo novinarsko funkcijo. Kaj šele, če je tudi urednik, kaj šele, če je tudi voditelj televizijske oddaje, ali če je še na kakšni menedžerski funkciji. To je etično nezdružljivo že sicer, novinarstvo in politika. To je seveda sporno, saj temu politiku omogoča veliko medijsko prednost pred drugimi. Za to ni odgovoren le sam, odgovoren je tudi medij, ki mu to omogoča.

Pogodbe z drugimi državnimi in paradržavnimi podjetji

Telekom Slovenije v odgovoru na novinarsko vprašanje trdi, da "ne financiramo nobene politične stranke, prav tako ne političnih programov ali volilnih kampanj". Kar je v tem primeru zelo odločna in smela trditev glede na pogodbe, ki smo jih pridobili. V sporočilu so še napisali, da "izkoriščamo celoten medijski prostor, največji delež oglaševalskega budgeta pa namenjamo oglaševanju na televiziji, zunanjemu oglaševanju, v tisku, pa tudi na spletu. V letošnjem letu smo tako doslej oglaševali že v preko 100 medijih, in sicer tako nacionalnih kot lokalnih ter tako na spletu kot v dnevnem časopisju in revijalnem tisku. Pri tem plačilo sledi opravljeni storitvi." Glede na izredno ohlapno definiranost storitev v pogodbi in izredno visoko ceno glede na razmere na trgu, ki so jo plačali za oglaševanje na enem od slabše branih slovenskih spletnih strani in eni od slabše gledanih televizijskih oddaj, ne drži, da zasledujejo "... doseganje zastavljenih prodajnih in komunikacijskih ciljev podjetja", ampak kot državno podjetje plačujejo nekaj drugega.

Telekom pa ni edino podjetje v državni lasti, s katerim je Bojan Požar podpisoval pogodbe v volilnem letu 2018. Dars je na novinarsko vprašanje odgovoril, da so podjetju Lanaka d.o.o. nakazali 77.800 evrov.

"S podjetjem Lanaka media d.o.o. smo sklenili 3 pogodbe za izdelavo oglasnih sporočil za višanje prometne varnosti in zakup javnega predvajanja oziroma objave v skupni vrednosti 38.900,00 evrov (brez DDV), in sicer za spletni portal pozareport.si in oddajo VV Factor na TV 3. V letu 2018 je bila sklenjena, in se je v letu 2018 tudi iztekla, pogodba za spletni portal pozareport.si, v vrednosti 10.000,00 evrov (brez DDV). Pogodba je zajemala štiri enomesečne kampanje za ozaveščanje uporabnikov za povečanje prometne varnosti.

Sredi leta 2018 je bila sklenjena in se je maja letos iztekla pogodba za ozaveščanje uporabnikov za povečanje prometne varnosti v okviru oddaje VV Factor na TV 3, v vrednosti 18.900,00 evrov (brez DDV) za 10 mesecev. Pogodba zajema 60 s oglase v oddajah VV Faktor na TV3 od ponedeljka do nedelje.

Zadnja pogodba s podjetjem Lanaka media d.o.o. je bila sklenjena v začetku leta 2019, in sicer za izvedbo štirih enomesečnih kampanj na portalu pozareport.si za ozaveščanje uporabnikov za povečanje prometne varnosti. Višina pogodbe je 10.000,00 evrov (brez DDV)."

Obračun Vladimir Vodušek : Bojan Požar

Na številne očitke o plačevanju oglasov v zameno za ugodno novinarsko poročanje in plačevanje oglasov državnih podjetij med volilno kampanjo so opozorili tudi številni drugi mediji. Med drugim tudi spletni portal Topnews, na katerem piše in ga vodi Vladimir Vodušek. Ta trdi, da je Bojan Požar "od leta 2015 do danes prejel od državnega Telekoma, reci in piši, 350.000 evrov nakazil".