Bojan Požar izgubil, Viktorju Knavsu mora plačati odškodnino in se mu opravičiti

Odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle je prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je Viktor Knavsuspel z odškodninskim zahtevkom zaradi objave članka na portalu www.pozareport.si: "Dokumenti, utaja davkov: Viktor Knavs, oče Melanie Trump, bil v zaporu!"

Viktor Knavs je zdaj od izdajatelja medija upravičen do odškodnine v znesku 5.000,00 in 1.943,10 evrov pravdnih stroškov. Višje sodišče je izdajatelju medija naložilo tudi, da mora na svoji spletni strani objaviti uvod in izrek sodbe kot tudi javno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, da je bil Viktor Knavs v zaporu.

Višje sodišče je namreč ugotovilo, da Bojan Požarkot novinar pri preverjanju resničnosti informacij ni bil dovolj skrben in da ni imel utemeljenega razloga verjeti v resničnost podatkov, da naj bi bil Viktor Knavs obsojen in v zaporu, so sporočili iz odvetniške družbe. Po mnenju sodišča je bilo ravnanje Bojana Požarja protipravno, ravnal je malomarno, zato mora za povzročeno škodo tudi odgovarjati.