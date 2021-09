Bojan Veselinovič odstopil s funkcije direktorja STA

Direktor STA Bojan Veselinovič je sporočil, da so bili pogovori z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo glede pogodbe o javni službi za leto 2021, ki so se zvrstili po posredovanju predsednika republike Boruta Pahorja , neuspešni. Sporočil je tudi, da je obvestil Nadzorni svet STA, da z današnjim dnem odpoveduje Pogodbo o zaposlitvi in poslovodenju in odstopa s funkcije direktorja STA.

Dodal je, da sta rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon, očitno v nasprotju s političnimi interesi sedanje vlade: "Sprejela je uredbo o STA in na skupščini STA še sklepe, s katerimi je odložila začetek celovitega financiranja STA, ki je nesporno po zakonu njena obveza. Uredba postavlja temelj za takšno pogodbo, ki bi nasilno spremenila uspešen poslovni model STA, zmanjšala našo tržno dejavnost, prihodke in s tem število zaposlenih. In predvsem: prikrila bi do zdaj neplačan dolg do STA, ki ga država dolguje na podlagi zakona. Uredba nikoli, sploh pa ne v obdobju pred koncem junija, ko je začela veljati, ne more biti podlaga za takšno pogodbo, ki bi pogojevala višino in način obračunavanja nadomestila po principu štetja fotografij in novinarskih prispevkov ter predpisovala njihove dolžine v odstavkih." Kot je poudaril, je rešitev na dlani: plačilo na osnovi zakonskih obveznosti.

"Pri teptanju novinarske avtonomije ne bom nikoli sodeloval", je poudaril in dodal, da verjame, da bodo z njegovim umikom nastale razmere, ko se bo še dodatno izbistril odnos vlade do STA. V osnovi je pri sporu vlade in STA ves čas šlo za njen odnos do neodvisnosti medijev in za poskus podrejanja agencije. Če bo STA vztrajala pri svojih zahtevah, bo nedvomno uspela na sodišču in bo vlada najkasneje takrat poplačala svoj dolg, je prepričan Veselinovič.



Izpostavil je tudi, da je ponosen na delo STA: "O kakovosti našega dela govori predvsem zaupanje, ki si ga je z visokim profesionalizmom vseh ekip, uredniške, novinarske, tehnološke in tudi poslovodne, pridobila STA pri svojih poslovnih partnerjih in uporabnikih naših storitev v zadnjih desetih letih. O kakovosti pričata tudi ugled STA v mednarodnem prostoru, na prav poseben način pa še posebej podpora, ki so nam jo izkazali državljani z donacijami, zato da bi uspeli v svojem boju za preživetje STA. Za njihovo podporo, ki je izraz širše družbene zahteve po spoštovanju vladavine prava in svobode medijev, je sedanja ekipa STA še posebej hvaležna. To ji daje novo moč, potrditev in veljavo. V čast mi je bilo biti njen del."

Sporočilo predstavnikov zaposlenih na STA



Predstavniki zaposlenih na STA so sporočili, da ti obžalujejo, da pogajanja med vodstvom STA in vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) niso bila uspešna, ki bi zagotovil zakonsko določeno financiranje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA in zagotovil tudi z zakonom zajamčeno institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA. Tako določa Zakon o STA, so poudarili.



S predlagano pogodbo in potekom pogajanj je postalo jasno, da bi bili ti pogoji ogroženi ali celo onemogočeni. S tem bi bilo ogroženo opravljanje javne službe STA - celovito, točno in objektivno zagotavljanje informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za potrebe javnosti v Sloveniji, kot to določa Zakon o STA, so prepričani.