Bojan Žalik nič več pod ključem, namesto rešetk na oknih le komarniki

Kaj je rekel, ko je po 23 letih zapuščal zapore na Dobu, kaj bo počel na prostosti, s čim se bo preživljal in kako gledajo nanj ljudje, ko ima proste izhode, pa danes v oddaji Svet na Kanalu A.

A po nekaj letih takšnega življenja za zapahi se je začel spraševati, ali je to vse, kar mu je življenje namenilo, oziroma edini možen način življenja zanj, poglobil se je vase. Zgodila se je sprememba in odtlej se je zanj tudi v zaporu zelo spremenilo življenje.

Prvih devet let zapora je preživel v osami prvega bloka, kjer so najbolj nevarni obsojenci. Takrat, kot mi je zaupal ob obisku maja 2022, je tudi preprodajal mamila, nadaljeval s kaznivimi dejanji. Na vprašanje, kako mu je to uspelo v najstrožje varovanem delu našega največjega zapora na Dobu, se je samo nasmehnil.

Po nekem naključju je navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija in čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in kasneje celo poročila.

Težko si je predstavljati, a tudi za zapahi se rojevajo romantične zgodbe, ki jim sledi lahko celo sklenitev zakonske zveze. Ki sicer ni tako pravljična kot zunaj, saj obsojenca na upravno enoto v Trebnje spremljajo pravosodni policisti. Prva poročna noč pa se ne zgodi na kakšnih rajskih otokih, temveč v zaporu, v prostorih, ki so namenjeni nočitvi partnerk, žena in tudi otrok, če jih obsojenci imajo. In kljub temu, da te v takšno sobo s pripadajočo kopalnico zvečer pravosodni policisti zaklene, zjutraj pa odklene in mora partnerka, v Žalikovem primeru nevesta, zapustiti svojega moža ob zori, je bilo to zanj zelo veliko. Videl je svetlo prihodnost pred sabo in dobil še večjo motivacijo za delo in prizadevanje za pridobitev ugodnosti.

Za vikende je čez čas lahko začel hoditi domov, kjer si z ženo obnavljata staro hiško . Slišali sva se po telefonu in zelo je pohvalila moža, da vse sam naredi, da je zelo priden.

Prizadevnost in delavnost pa sta ga oktobra lani pripeljali v odprti oddelek mariborskega zapora Rogoza. Kot nam je povedala vodja Jožica Benčič, so potrebovali obsojenca, ki bi delal v kuhinji. "Gospod Žalik je bil k nam premeščen zaradi naših potreb po delu, in sicer zaradi dela v kuhinji, ki mora delovati vsak dan. Za vikende tukaj ni inštruktorjev, zato morajo obsojenci v kuhinji delati samostojno in biti zaupanja vredni," je povedala vodja Rogoze.