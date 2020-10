'Poskušali smo na švedski način, ampak ne deluje'

Slovenija drvi nazaj v epidemijo, ocenjujejo strokovnjaki. Testiranja so namreč potrdila 411 novih okužb, ob manj kot 3000 odvzetih brisih. V bolnišnicah se na intenzivnih oddelkih zdravi 27 ljudi. Strokovna skupina za covid-19 meni, da bi bilo najbolje čim hitreje uvesti vsaj ukrepe iz tretjega oranžnega paketa. Ta predvideva zaprtje vseh gostinskih lokalov, športnih objektov za rekreacijo in fitnesov, v nekaterih občinah bi lahko veljala tudi prepoved javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov.

Skoraj 14 odstotkov ljudi, ki so bili testirani v soboto, je bilo okuženih. To je podatek, ki nas ta trenutek uvršča med države, ki se z epidemijo spopadajo najslabše. Tudi vodja strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović poudarja, da smo za razliko od pomladi tokrat vodilni v slabem pomenu besede. "Poskusili smo t. i. švedski način s priporočili, ampak očitno ne deluje," je dejala. "Zaradi tega pravzaprav grozi kolaps zdravstvenega sistema," pravi član strokovne skupine Aleš Rozman, saj da okuženi ljudje ne morejo delati in hoditi v službe in šole. "Vse se bo ustavilo. Če ne zaradi zaprtja, pa zaradi virusa," dodaja in opozarja, da moramo zato ukrepati pravočasno. Strokovna skupina bo tako vladi znova predlagala zaostrovanje ukrepov. "Gre za zapiranje nekaterih dejavnosti, pri katerih se ljudje največ družijo. Sem sodijo gostinski lokali, različne telovadnice, fitnesi in podobno," našteva član skupine za covid-19.

icon-expand Aleš Rozman: 'Te številke moramo ustaviti in ustaviti jih moramo čim prej. Dlje kot bomo to pustili, višja bo cena za to.' FOTO: POP TV

Že v naslednjih dneh bi lahko bile ponekod prepovedane tudi javne prireditve, verski obredi in poroke, veljala bi prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, omejeno bi bilo delovanje frizerskih in kozmetičnih salonov. Oranžni paket predvideva tudi zaprtje nenujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti ter morebitno karanteno posameznih ogroženih občin oziroma regij. "Zdi se nam, da bi bilo pametno s tem pohiteti, da bi se to zgodilo v nekaj dneh," pravi Beovićeva, Rozman pa še dodaja, da "bi se krivulja, čeprav bi že danes sprejeli ukrepe, ki bi resnično delovali, obrnila šele čez 10 do 14 dni". Pravi tudi, da bi lahko številke, preden bi se obrnile navzdol, dosegle tudi 700 ali 800 okuženih na dan.