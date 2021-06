Z enim odmerkom Pfizerja doslej cepili 2813 mlajših od 18 let

Najprej bodo cepili mladoletne dijake, potem bodo na vrsti učenci sedmega, osmega in devetega razreda, poletne načrte razkriva direktor Nacionalnega inštituta Milan Krek: "To je predvsem pomembno za jesen, da bodo šole bistveno manj zaprte, da bo manj karanten in da bo pouk potekal nemoteno."

Čeprav otroci praviloma ne zbolijo za težjim potekom bolezni, večjo nevarnost predstavlja večorganski vnetni sindrom po preboleli okužbi. Na pediatrični kliniki so zabeležili 34 primerov pri otrocih, starih od štiri mesece do 17 let. "Priporočljivo je cepljenje tudi za pediatrično populacijo. Tukaj je kar nekaj otrok, ki so sicer preboleli blago obliko okužbe in imajo težave s splošno kondicijo, spominom in koncentracijo, tako da to niso zanemarljive težave," pojasnjuje vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar.