Ljudje umirajo, zdravstvo je pred zlomom, 'bojevniki svetlobe' pa pozivajo na protest

Očitno so opozorila stroke, da bomo že konec naslednjega tedna potrebovali tisoč postelj za bolnike s covidom-19, če se epidemija ne bo umirila, pa dva tisoč in več, pri čemer bo prej ali slej zmanjkalo tako postelj kot osebja, za "bojevnike svetlobe" povsem nepomembna. Govorimo o skupini ljubiteljev teorij zarote in psevdoznanosti, ki na Facebooku kot reklame za 80.000 evrov vredne avtomobile širijo poziv, naj se Slovenija zbudi in 5. novembra protestira proti "največji zaroti na svetu" – novemu koronavirusu.

icon-expand Če so teorije zarote splošno javnost dolgo nekoliko zabavale, ob trenutnih razmerah nikakor niso smešne. Slovenske zdravnike, prebivalce in preostale, ki poskušajo omejiti škodo v naši domovini, so pravzaprav potisnili na raven bedakov. FOTO: Dreamstime

Moč neodgovornemu pozivu, ki bi lahko še dodatno prispeval k pritisku na zdravstvo in število smrtnih žrtev covida-19, žal dajejo družbena omrežja, ki so že zdavnaj dokazala, da so odlično orodje za širjenje zavajanj. Če se morda sprašujete, zakaj njihovi lastniki nimajo nikakršnega interesa, da ustavijo celo javnemu zdravju škodljive informacije, ki nas lahko na koncu – zaradi ustavljanja gospodarstva – stanejo milijarde, in tudi izgubljena življenja, je odgovor jasen. Ker živijo od dejavnosti uporabnikov na platformah, in bolj kot so objave "škandalozne", bolj kot se širijo, bolj zadovoljni so oglaševalci, več je denarja. Kaj torej piše v izjemno neodgovornem pozivu Gibanja OPS, pod katerim sicer ni podpisan nihče, saj se očitno ni našel junak, ki bi z imenom in priimkom prevzel tudi odgovornost za posledice podpore psevdoznanosti in zavajanju v najbolj kritičnem času boja z epidemijo? "Spomni se, spomni na 5. november in zapomnil si boš ta dan za vse življenje. Bojevnice in bojevniki svetlobe, širimo svetlobo, da bo posijala v vse še tako zakotne kotičke naše lepe države, da tema odide za vedno." Tako piše v pozivu na Facebooku, v katerem torej člani Gibanja osveščeni prebivalci Slovenije (Gibanje OPS) odkrito pozivajo k protestom, na katerih naj bi se uprli svetovni zaroti.

V njihovem besedišču je novi koronavirus prevara, laž, s katero bi elite rade podredile svet. Gre za majhen prehlad, vse je laž. Ne skrbi jih na stotine ljudi v bolnišnicah, eksponentno širjenje virusa, ki je znova ohromil zdravstveni sistem in zaradi katerega je po vsem svetu umrlo že 1,17 milijona ljudi, kakšne bodo dolgoročne zdravstvene, psihološke, gospodarske in družbene posledice, pa še sploh ni jasno. Zakaj jih ne skrbi za posledice? Iz objav veje ideja, da imajo višji moralni položaj, saj so ljudje okoli njih ujetniki teme, sami pa vidijo svetlobo. Številne objave, na katere že od julija sistematično opozarjamo na naši strani, so po njihovem posledica psevdoznanosti, zavajanja ali enostavno laži, redno se pojavljajo na njihovih straneh in se bliskovito širijo po družbenih omrežjih. Kot nam je sporočil bralec, naj bi natisnili tudi letake, ki so jih delili po poštnih nabiralnikih.

icon-expand Letak Gibanja OPS FOTO: 24ur.com

"Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?"piše v anketi na njihovi strani. Kot da bi živeli v nekakšnem vzporednem svetu, kjer so ustvarili mehurček alternativnih resnic in pogledov. Ne preseneča, da Gibanje OPS že leta s pomočjo družbenih omrežij širi različne alternativne propagande, od cepiv do chemtrailov oziroma kemičnih sledi in alternativnega zdravljenja, "ki ga farmacija skriva". Če so teorije zarote splošno javnost dolgo nekoliko zabavale, pa ob trenutnih razmerah nikakor niso smešne. Slovenske zdravnike, prebivalce in preostale, ki poskušajo omejiti škodo v naši domovini, so pravzaprav potisnili na raven bedakov. Torej bo tukaj primerno mesto, da še enkrat delimo razmišljanje Vojka Flisa, direktorja mariborskega UKC, kjer vsak dan rešujejo življenja tudi tistih, ki so se tam znašli po zaslugi ljudi, ki ne upoštevajo ukrepov: "Ko gledam vse te komentarje, se na koncu vprašam, zakaj pa pošiljamo v Evropi otroke v šolo? Zakaj se učijo? Zakaj jih pošiljamo na fakultete, če temu znanju ne verjamemo? Potem pa ukinimo vse to, kot je zapisal že profesor Alojz Ihan! Vse življenje sem se šolal in delal v tej ustanovi, sem tik pred pokojem. Če temu ne zaupamo, ne zaupamo več ničemur. Vsi, ki delamo tu, se ne srečujemo s teorijami zarote, ampak z bolniki, ki jim skušamo pomagati tako, kot nalaga stroka."

Ne mislite si, da gre v primeru tistih, ki delijo te, za večino obskurne laži le za neko "nenevarno peščico". Stran gibanja ima v času novega koronavirusa več všečkov in delitev kot influencerji, in to sistematično počne že od začetka. Njeni člani zdaj že nekaj časa neodgovorno pozivajo k protestom, njihovi sledilci pa kot vroče žemljice delijo lažne novice, s katerimi se morajo ukvarjati zdravstvene ustanove – od testov do drugih neumnosti, ki v ljudeh povzročajo jezo, ki se nabira zaradi pandemske utrujenosti in dvoumnega komuniciranja. Vsak od nas je že videl objave, ki jih lahko opazite na strani gibanja, in večina nas odmahne z roko, a manjšina, ki vidi v vsem zaroto, se pospešeno širi.