Bojkot Centra Rog: 'V vse dražji prestolnici nočemo še ene elitne kulturne palače'

Na ruševinah nekdanje Avtonomne tovarne Rog se hitro vzpostavlja novi Center Rog, ki naj bi odprtje doživel leta 2023. Ob tem potekajo tudi predstavitve načrtovanih vsebin in široke reklamne kampanje, ki pa so po mnenju številnih organizacij in iniciativ žal znova preglasile kritike strokovne javnosti glede delovanja novega javnega zavoda, ki brez vsakršne javne razprave vzpostavlja megalomanski, več deset milijonov evrov vredni kompleks. Od tod po njihovem mnenju tudi izvirajo velike težave nastajajočega projekta – njegova vsebinska praznina, neracionalna uporaba prostorov, predvsem pa toga hierarhična ureditev, ki se javnosti prodaja kot participatorna.

Kot pravijo, si v središču vse dražje prestolnice ne želijo še ene elitne kulturne palače, ampak od oblasti neodvisno institucijo, ki bi služila povezovanju ljudi od spodaj. " Zato želimo odpreti javno diskusijo in demokratičen proces vzpostavljanja novih prostorov. Ker pa pri mestnih oblasteh ni posluha za tovrstno sodelovanje, bomo Center Rog, kot je trenutno zasnovan, do izpolnitev svojih zahtev bojkotirali in k bojkotu pozvali tudi širšo javnost," so zapisali.

"Zavod Center Rog se ni zmožen soočiti niti s svojo preteklostjo, saj dobro leto po ilegalni in nasilni deložaciji nekdanjih uporabnikov še vedno ni niti eden izmed njih prejel kompenzacije ali nadomestnih prostorov, ustanovitelji novega zavoda pa še naprej vztrajajo pri očitni laži, da je bila tovarna pred njihovim vdorom zapuščena ," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pod elektronsko sporočilo so se podpisali AT Rog, AKC Metelkova mesto, Mladi za podnebno pravičnost, Ljubljana odprto mesto, Sindikat Radia Študent, Univerzitetna redakcija Radia Študent, Mladinska aktivistična organizacija, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, ŽPZ Kombinat, Poligon kreativni center, Študentsko društvo Kult.co, Akademski kolegij študentom, Študentsko društvo Socioklub, Protestival, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za Pedagoški inštitut, prof. dr. Igor Ž. Žagar, v. d. direktorja, Katedra za duševno zdravje v skupnosti, Fakulteta za socialno delo, Študentsko društvo Iskra, Lista demokratičnega študentstva, Rdeče Zore, Hupa Brajdič, Kvadratni Meter, Center za družbeno raziskovanje in za Društvo Areal Janko Belin.

Aprila je bil nato ustanovljen javni zavod Center Rog. Leto dni po tem, ko je Mol prevzela objekt nekdanje tovarne Rog in začela z rušenjem, so predstavniki Avtonomne tovarne Rog pripravili novinarsko konferenci pred Mestno hišo, kjer so ponovno zatrdili, da je Mol uporabnike Roga deložirala brez pravne podlage ter opozorili na krčenje javnega prostora.

Zatrdili so, da prostori tovarne Rog ob začetku rušenja niso bili prazni ter Mol ponovno očitali, da je brez sodne odločbe in brez prisotnosti sodnega izvršitelja vdrla v prostore, policiji pa, da je "sodelovala pri nezakonitem izganjanju in rušenju ter brez pravne podlage ovirala posestnikom dostop do njihovih stvari in živali". Molu so tudi očitali izvajanje intenzivne medijske kampanje, v kateri je "PR-aparat Mola poskušal prikriti storjeni zločin tako, da je zavajal medije in blatil žrtve županovega nasilja".

Po njihovih navedbah so številni uporabniki v ruševinah izgubili vse, tudi sleherno zaupanje, po letu dni pa se še vedno ni zgodilo nič, "kar bi jim kakršno koli zaupanje v mestno politiko lahko povrnilo". Njihove stvari so še vedno pogrešane, prostora za delovanje in bivanje, ki bi lahko vsaj do neke mere nadomestil izgubljeno, pa je čedalje manj. "Mesto postaja vse bolj zaprto kot javni prostor, nadzorovano in očiščeno kakršnih koli 'anomalij', zato se mnogi počutimo, kot da ne spadamo več vanj," so poudarili.