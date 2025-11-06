Bojkot delodajalcev: v petek jih na sejo ESS ne bo

Kolegij Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ni preklical petkove seje ESS, saj sindikati na to niso želeli pristati. Delodajalci medtem vztrajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj sveta, dokler ne dobijo odgovorov, in jih na sejo ne bo. V primeru, da se postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v DZ ne ustavi, grozijo z izstopom iz ESS.

Kot je po izredni seji kolegija za STA pojasnil predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, so delodajalci vladi oz. ministru za delo Luki Mescu danes v luči zaznanih kršitev pravil o delovanju ESS postavili "nekaj vprašanj oziroma zahtev". V zvezi z nekaterimi kršitvami so vladi izrekli le opomin in izrazili pričakovanje, da jo Mesec opozori na pravila ESS in pozove, da jih v bodoče upošteva, glede dveh kršitev, vezanih na obvezno božičnico in prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa niso popustili. Vztrajali so, da se postopek sprejemanja predloga zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v DZ ustavi, da se ti vsebini vrneta nazaj v razpravo na ESS, potem pa v obliki dveh ločenih predlogov nadaljujeta zakonodajno pot, je povzel predstavnik GZS.

Seja ekonomsko-socialnega sveta FOTO: Bobo icon-expand

Minister Mesec naj bi danes ta pričakovanja predstavil premierju Robertu Golobu in se z njim posvetoval. "Od reakcije vlade bo odvisno, kakšna bo naša reakcija," je napovedal Gorenšček. V delodajalskih organizacijah so se v tej luči na današnji izredni seji kolegija ESS zavzeli za umik za petek sklicane seje sveta, a v sindikatih na to niso pristali. Glede na to, da delodajalci pojasnil vlade še nimajo, pa bodo vztrajali pri sredini napovedi prekinitve svojih aktivnosti znotraj ESS in se je ne bodo udeležili. Pričakovati je torej, da bo seja zaradi nesklepčnosti prekinjena, 10 minut po koncu pa je predvidena nova izredna seja kolegija ESS. Gorenšček pričakuje, da bo delodajalska stran tam dobila zahtevane odgovore, s katerimi bo šla do odločevalcev v delodajalskih organizacijah, sledil pa bo premislek, kako naprej. "Tako da končna odločitev o usodi ESS v petek še ne bo znana. Razen v primeru, da nas bo vlada zavrnila, potem vemo, kakšna bo logična posledica - izstop iz ESS," je sklenil. V sindikatih pa razlogov za preklic petkove seje ESS ne vidijo, je za STA povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Na njej namreč pričakujejo odgovore vlade glede njene odločitve, da ureditev glede normirancev samovoljno vključi v predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Delodajalci zahtevajo umik zakona o božičnici FOTO: Damjan Žibert icon-expand