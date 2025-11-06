Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Bojkot delodajalcev: v petek jih na sejo ESS ne bo

Ljubljana, 06. 11. 2025 10.59 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D. S.
Komentarji
6

Kolegij Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ni preklical petkove seje ESS, saj sindikati na to niso želeli pristati. Delodajalci medtem vztrajajo pri prekinitvi aktivnosti znotraj sveta, dokler ne dobijo odgovorov, in jih na sejo ne bo. V primeru, da se postopka sprejemanja zakona o božičnici in normirancih v DZ ne ustavi, grozijo z izstopom iz ESS.

Kot je po izredni seji kolegija za STA pojasnil predsedujoči ESS in glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, so delodajalci vladi oz. ministru za delo Luki Mescu danes v luči zaznanih kršitev pravil o delovanju ESS postavili "nekaj vprašanj oziroma zahtev".

V zvezi z nekaterimi kršitvami so vladi izrekli le opomin in izrazili pričakovanje, da jo Mesec opozori na pravila ESS in pozove, da jih v bodoče upošteva, glede dveh kršitev, vezanih na obvezno božičnico in prenovo ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa niso popustili.

Vztrajali so, da se postopek sprejemanja predloga zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v DZ ustavi, da se ti vsebini vrneta nazaj v razpravo na ESS, potem pa v obliki dveh ločenih predlogov nadaljujeta zakonodajno pot, je povzel predstavnik GZS.

Seja ekonomsko-socialnega sveta
Seja ekonomsko-socialnega sveta FOTO: Bobo

Minister Mesec naj bi danes ta pričakovanja predstavil premierju Robertu Golobu in se z njim posvetoval. "Od reakcije vlade bo odvisno, kakšna bo naša reakcija," je napovedal Gorenšček.

V delodajalskih organizacijah so se v tej luči na današnji izredni seji kolegija ESS zavzeli za umik za petek sklicane seje sveta, a v sindikatih na to niso pristali. Glede na to, da delodajalci pojasnil vlade še nimajo, pa bodo vztrajali pri sredini napovedi prekinitve svojih aktivnosti znotraj ESS in se je ne bodo udeležili.

Pričakovati je torej, da bo seja zaradi nesklepčnosti prekinjena, 10 minut po koncu pa je predvidena nova izredna seja kolegija ESS.

Gorenšček pričakuje, da bo delodajalska stran tam dobila zahtevane odgovore, s katerimi bo šla do odločevalcev v delodajalskih organizacijah, sledil pa bo premislek, kako naprej. "Tako da končna odločitev o usodi ESS v petek še ne bo znana. Razen v primeru, da nas bo vlada zavrnila, potem vemo, kakšna bo logična posledica - izstop iz ESS," je sklenil.

V sindikatih pa razlogov za preklic petkove seje ESS ne vidijo, je za STA povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Na njej namreč pričakujejo odgovore vlade glede njene odločitve, da ureditev glede normirancev samovoljno vključi v predlog zakona o izplačilu zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Delodajalci zahtevajo umik zakona o božičnici
Delodajalci zahtevajo umik zakona o božičnici FOTO: Damjan Žibert

Socialni partnerji so se namreč pretekli teden dogovorili, da se za obravnavo teh sprememb ustanovi strokovni odbor ESS, ki pa svojega dela ni opravil.

V sindikalnih centralah so že v sredo ocenili, da gre pri odločitvi delodajalcev, da zaradi vladnih kršitev pravil o delovanju ESS prekinejo aktivnosti v okviru sveta, za izsiljevanje oziroma izgovor za nestrinjanje z obvezno božičnico. Zorko je ob tem za STA podčrtal, da bi imela vlada, če bi se odločila za umik zakona o obvezni božičnici, še precej večje težave s sindikati, kot jih ima zdaj z delodajalci.

ESS ima sicer na petkovi seji na dnevnem redu potek sanacije po poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023, predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in sprememb zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom, izhodišča za pripravo predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku ter izvajanje načrta za okrevanje in odpornost.

delodajalci bojkot božičnica normiranci zakon ess
Naslednji članek

Štaba o sodbi sodišča: Policisti so v nezavidljivem položaju

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
06. 11. 2025 11.16
-2
Minister za delo bi moral imeti vsaj nekaj kilometrine v tem poslu. Tako je pa njegova prva in edina služba poslanec v DZ. Predlog za božičnico bi moral biti dan že takoj po novem letu, ne pa zdaj tik pred koncem leta. Golob je hotel dati nov predvolilni bombonček svojim ljudem iz JS, ki se jim plače črpajo iz proračuna. Prvega jim je dal že s povišanjem plač. Proračun ima že veliko luknjo in z izplačilom božičnice bo še večja. Včasih je bila plača JS odvisna od uspešnosti gospodarstva. V zadnjem času pa za plače JS najemajo kar kredit, gospodarstvo pa naj se znajde samo.
ODGOVORI
0 2
Castrum
06. 11. 2025 11.16
-2
Zadnja tri leta doživljamo klasičen primer totalitarizma - če nisi z nami si proti nam, si sovražnik. Tako se ta vlada obnaša. Ne sprejema dialoga, kaj šele drugega mnenja. Popolni avtokratizem, ki izključuje argumente drugih
ODGOVORI
0 2
Pajo_36
06. 11. 2025 11.15
+1
Dajte vi malo objavit plače funkcionarjev tmle na GZS ! No, POPtv, k ste tolk mahnjeni na denar, pa kdo kaj dobi, pri telih plačah ste pa tiho ! Javnost zahteva, kakšne imajo plače in odkod vse se financirajo ! Blago nama, de bi tile nam odrejali osnovne in minimalne plače ! že tako ste dosegli, da imajo nekateri sektorji osnovno plačo pod minimalno, recimo turizemin gostinstvo, najnižja plača Slovenija: 920 bruto, avstrija 1950 bruto....in pol le zakaj ni delavcev, a mislte, da vam bojo novodobni sončki to delal al kaj? Malo morgen ! Standard naj se postavi za božičnico, da jo vsaj naslednja vlada JJ-a ne bo mogla skenslat, če ne se ji bo zgodila masovna ulica...
ODGOVORI
1 0
mackon08
06. 11. 2025 11.15
+2
Če bi pa bil govor o znižanju minimalne plače pa bi že čakali pred vrati.
ODGOVORI
2 0
BrainDance
06. 11. 2025 11.09
+2
Sej jih noben ne rab...
ODGOVORI
2 0
bandit1
06. 11. 2025 11.09
+3
E če bi bil oni še živ bi vi gospodarji kampirali na golem otoku, ne pa da uvažete pakistance, indijce....
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330