Bole: Slovenija med najmanj učinkovitimi pri protikoronskih ukrepih

"Bistveno obsežnejše ekonomsko-politično podpiranje gospodarstva v primerjavi z evrskim območjem in še posebno z državami jugovzhodne Evrope ni imelo leta 2020 v Sloveniji nobenega ugodnejšega učinka na bruto domači proizvod (BDP) ali socialno ogroženost, medtem ko sta se primanjkljaj in dolg zaradi tega povečala bistveno bolj," v svoji študiji ugotavlja Velimir Bole z ekonomskega inštituta EIPF, ki jo povzemata Delo in Mladina.

Posledice javnofinančnih potez v letih 2020 in 2021 bodo dolgosežno negativno in drastično zmanjšale dolgoročni finančni potencial države – še dodatno, če bo sprejeta predvidena davčna reforma, pa je pri povzemanju Boletove študije izpostavila Mladina.

Tako pri cenah kot pri javnofinančnem poslabšanju je dogajanje skoraj identično tistemu pred finančnim kolapsom leta 2009, tudi ključni avtorji so isti. "Tudi takrat sta bila za to kriva velika pospešitev plač in drastično poslabšanje strukturnega javnofinančnega ravnotežja, ki ju je sprožila v povečanje produktivnosti usmerjena in s skoraj uniformnim aplavzom večine stroke in gospodarstva sprejeta davčna reforma leta 2006," so Boleta povzeli v tedniku.

Kot je dejal, je tudi takrat reforma skupaj s svetovnimi cenami surovin (takrat hrane) pognala cene močno navzgor tik pred začetkom finančnega kolapsa. "Lahko rečemo, da bi sprejetje sedanje davčne reforme samo še kompletiralo iz 2006-2007 znan scenarij hitre rasti cen, saj hitra rast cen surovin (in prekinjanje repro verig) že sicer močno pospešuje inflacijo," je dejal.

Bole je sicer po poročanju Mladine v študiji opozoril tudi na slabo izvedeno sektorsko ciljanje subvencij, zaradi česar so največ izgubljali začasno zaposleni, samostojni podjetniki in zlasti mladi, pri katerih se je brezposelnost povečala.