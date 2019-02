'Bolečina je znak nestrokovnega zdravljenja. Nekaj je treba storiti'

Sprva sem pomislila, da gre morda za danes žal kar pogost "fake-news", da so to ustvarili ljudje, ki si želijo, da pri nas uzakonijo evtanazijo. Dokler nisem na telefon sinoči dobila Sanjine mame, sem se še opirala na to, da bo ta telefonski klic mojo tesnobo poplaknil in si bom kot po navadi v miru pogledala kakšen že nekajkrat viden film, preden bom s svojimi majhnimi skrbmi v mislih mirno zaspala. Žal ni bilo tako.

A kot da bolečina ob žalostnem dejstvu, da za neozdravljivimi boleznimi zbolevajo in umirajo tudi tako mladi, ne bi bila dovolj, me je posedla novica, da se zdaj zbirajo denarna sredstva, da bi Sanji in njeni družini omogočili polet v Belgijo, kjer bi njenim mukam naredili konec.

Na telefon se je oglasila Sanjina mama Dragica . Prijazen glas, zelo miren, a obenem je bilo čutiti veliko stisko, nemoč. Ženska, ki gleda, kako ji hčerka odhaja, sem pomislila. A ne vidi samo tega krutega dejstva. Ta ženska opazuje, kako hčerka trpi telesne bolečine, vidi, to je povedala, hčerko, ki jo zvija od bolečin. Edina pomoč so dodatne kapljice morfija, ki jih hčerki dodaja. Si lahko predstavljate vsi, ki imate otroke, kaj mora mama doživljati, ko svojemu otroku v žilo odmerja smrtonosno tekočino, ki je edino dovolj močno sredstvo, da ugasne nekaj tiste nevzdržne bolečine, ki jo to dekle doživlja in zaradi katere je na Facebooku zaokrožilo pismo za zbiranje sredstev, da bi Sanji in njeni družini omogočili prevoz v Belgijo in kjer bi bolečinam naredili konec?

Velik strokovnjak, onkolog kirurgdr. Erik Brecelj z Onkološkega inštituta v Ljubljani, je povedal, da je terapija bolečine strahotno napredovala in da je danes pravi problem dostopnost bolnika do specialista za zdravljenje te bolečine. "Problem je torej dostopnost teh zdravnikov, ki jih je pri nas veliko premalo, in ne to, da je bolečina neozdravljiva, neizogibna in da mora zaradi tega nekdo izbrati evtanazijo. Danes je bolečina znak nestrokovnega zdravljenja," pove dr. Brecelj. Brecelj primera Sanje Pertoci ne pozna, saj se ni zdravila pri njih. Se je pa vprašal, zakaj starši otroka, če tako trpi, ne odpeljejo v bolnišnico? Odgovora nisem dobila, saj se njena mama danes ne javlja več na telefon.

Na Facebooku lahko preberemo: "Sanja, stara 20 let, ki se od leta 2013 bori s hudo obliko raka – osteosarkom – po mučnih kemoterapijah in številnih težkih operacijah, s katerimi je izgubila več kot polovico pljuč, obe trebušni preponi in pet reber, izgublja boj z boleznijo. Po mnenju zdravnikov UKC Ljubljana je zdravljenje izčrpano, ni več pomoči, poslana je v domačo oskrbo. Kljub visokim odmerkom morfija se bolečine iz dneva v dan stopnjujejo, so nevzdržne. Sanja je popolnoma pri zavesti in se vsega zaveda. Zaveda se, da izgublja bitko, ki jo je pogumno bojevala šest let, najintenzivneje v zadnjem letu, ko je prestala štiri težke operacije. Vse zaman. Žal tudi draga alternativna zdravila, do katerih smo ji pomagali z zbiralno akcijo, niso pomagala. Čeprav popolnoma pri zavesti, Sanja zaradi oslabljene dihalne funkcije zadnji mesec diha le še s pomočjo kisika. Zaradi oslabljenega dihanja ne sme prejemati nobenega antidepresiva, saj bi vsakršno pomirjevalo dodatno oslabilo njeno dihanje. Že ob tako nevzdržnih telesnih bolečinah je psihična stiska, ob zavedanju, da so ji šteti zadnji dnevi, da čakaš na konec in umiraš … nepopisna. Skozi takšno trpljenje ne bi smelo iti nobeno živo bitje na tem svetu. Sanjina zadnja želja je, da bi se poslovila z roko v roki s svojo družino, brez bolečin. Ker pri nas evtanazija ni legalizirana, njena strta družina na njeno željo ureja vse potrebno za evtanazijo in dostojen odhod v kliniko v Belgiji, kjer je evtanazija legalizirana."

"Naši družbi ustreza, da ničesar ne naredi. Kajti tudi če ničesar ne naredi za skupino teh bolnih ljudi, bo edini izhod, da sprejme zakon o evtanaziji,"je povedal sodobni slovenski filozof prof. dr. Borut Ošlaj. Poudaril je, da naša družba ne govori naglas o tem, da neozdravljivo bolni ljudje v zadnjih nekaj mesecih svojega življenja pomenijo največji izdatek za zdravstveno blagajno, pomenijo pa tudi največjo stisko in breme za svojce, ki pogosto nimajo ne dovolj sredstev ne časa, da bi takšnega bolnika, če živijo v bolj oddaljenih krajih, ustrezno in dovolj dobro oskrbovali.

Pa vendarle obstajata način in možnost, da bi tudi za te ljudi dobro poskrbeli. In morali bi to narediti. Svetel zgled, kako skrbijo za terminalno bolne ljudi, ki ne hodijo umirat v bolnišnice, ampak imajo to možnost storiti doma, v objemu domačih sten svojega doma, v katerem so preživeli svoje življenje, je na Jesenicah. Tam so vodstvo bolnišnice prepričali, da je treba za terminalne bolnike poskrbeti bolje, in so to tudi storili. Ekipa Mobilnega paliativnega tima na terenu rešuje zagate bolnikov in njihovih svojcev, da jim ni treba pogosto v bolnišnice. Premiki, ki so zanje zelo stresni in tudi boleči. Kako bi bil šele boleč in stresen helikopterski prevoz v Belgijo, se sprašujem?