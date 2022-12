Bolečina v vratu – 5 trikov za hitro lajšanje!

Statistika kaže, da je v Evropi kar 40 % poklicnih obolenj povezanih z mišično-skeletnimi okvarami, med katerimi prvo mesto zaseda bolečina v hrbtu.

S tem so povezani vse dolgotrajnejše sedenje (delovni čas se podaljšuje, vse več je sedečih delovnih mest), naraščanje stresnih impulzov (podaljšan delovni čas, večja odgovornost na delovnem mestu, manj urejeno zasebno življenje) in nezdravi gibalni vzorci (pomanjkanje časa, posledično energije). Poleg naštetih med dejavnike tveganja sodijo genetika, debelost, travmatični dogodki (npr. prometna nesreča), športne poškodbe , motnje spanja, kajenje in psihopatologija (depresija, anksioznost). Bolečina v vratu se pogosteje pojavi pri ženskah kakor moških oziroma gre za poklicno okvaro, v kolikor opravljajo pisarniško ali računalniško delo.

Ne gre pa zanemariti niti vpliva okolice, denimo delovnih razmer in stopnje zadovoljstva, ki ga delo daje, saj se bolečina v vratu pojavi kot simptom, s katerim nas telo opozarja, da naše življenje potrebuje spremembe. Med najpogostejše vzroke za nastanek bolečine v vratu sodijo: 1. TRD VRAT, ki je posledica napetosti mišic (ob denimo dvigu težkega bremena ali spanju v neustreznem položaju) ali bolezenskega stanja. Povzroči omejeno gibljivost, otrdelost, mišične bolečine in utesnitev živca, kar se kaže v obliki pekoče bolečine v vratu ter, občasno, mravljinčenja. Zdravljenje nadvse pogostega pojava poteka ob počitku, pri čemer boleč predel prve tri dni hladimo, kasneje grejemo. 2. NIHAJNA POŠKODBA VRATNE HRBTENICE, najpogosteje posledica prometne nesreče, športne poškodbe ali padca, za katere je značilen nenaden, ekstremen nagib glave nazaj, proti stropu, in takojšen pogled proti tlom. Bolečina v vratu se kaže kot otrdelost, otrplost, mravljinčenje (celotnega zgornjega dela), izžarevajoča bolečina v ramenih in hrbtu, glavobol, omotica, otežen vid. Skupek kliničnih znakov pogosto pripelje do diagnoze natega ali zvina vratu. 3. NATEG, ZVIN VRATU, na katera vpliva slaba drža , neprimeren spalni položaj in nenadni premiki vratu. Pri nategu gre najpogosteje za poškodbo tetiv vratne mišice, pri zvinu za raztrganje ligamenta, medtem ko so simptomi obeh enaki: mišični krči, izžarevajoča bolečina v zgornjem delu rame, okorelost pri gibanju, zmanjšana gibljivost. 4. HERNIJA DISKUSA , ki terja diagnostični in fizični pregled, tudi magnetno resonanco, saj bolečina zahteva specialno rehabilitacijo, s katero se možnosti za operativni poseg v veliki meri zmanjšajo. Gre za pekočo bolečino v vratu, za občutek elektrike, ki poteka od vratu navzdol, po roki vse do konic prstov, mravljinčenje v roki in dlaneh ter prstih. Najpogosteje se pojavi pri vratnem hrbteničnem vretencu (mehka sredina medvretenčne ploščice se izboči in utesni živčno korenino). 5. CERVIKALNI OSTEOARTRITIS, degenerativno bolezensko stanje vratne hrbtenice oziroma obraba hrustanca ob fasetnih sklepih. Nastane ob degenerativnem procesu staranja, ki vodi v zožanje medvretenčnega prostora in kostnih izrastkov ter ob prekomerni telesni teži ali poškodbi vratu. Kaže se kot okorelost v vratu, ki pa je lokalizirana na eno samo mesto (točkovna bolečina).

Ne glede na vzrok nastanka bolečine v vratu se – razen ob travmatski poškodbi oziroma če bolečino spremljajo slabost, bruhanje, težko dihanje in vročina – priporoča fizioterapija, ki jo v Kliniki Medicofit prilagodimo vsakemu posamezniku. Rehabilitacijski vadbeni program pripravimo na osnovi diagnostičnega pregleda, ki vključuje anamnezo, pregled zgodovine simptomov, etiologijo težav in določanje izvora teh. Poleg tega opravimo test gibljivosti in mišične moči, ugotavljamo, kje v telesu so mišična neravnovesja, preverimo senzorično občutljivost in telesno držo ter naredimo analizo gibalnih vzorcev hrbtenice ter funkcionalnosti mobilnosti. Na podlagi tega se skupaj s pacientom osredotočimo na individualno kinezioterapijo, osnovano na aktivnem izvajanju izbranih vaj, kombiniranih z LASER terapijo, elektroterapijo HiTOP, UZ terapijo in PERSIO terapijo. 5 trikov za lajšanje bolečine v vratu Bolečina v vratu je vse prej kakor zanemarljiva težava, saj vpliva na učinkovitost opravljanja vsakodnevnih opravil. Nastane zaradi bioloških (poškodba tkiva) ali psiholoških vzrokov, v kolikor je ne zdravimo pa se lahko hitro razširi v predel ramen in celo dlje, na roke. Običajno jo delimo v tri faze: akutno (do 6 tednov), subakutno (do 3 mesecev) in kronično (3 mesece ali več), pri čemer je treba upoštevati trajanje, resnost patologije, vrsto etiologije in tip bolečine. Izvor bolečine v vratu je: 1. MEHANSKI Izvira v hrbtenici ali njenih podpornih strukturah (ligamenti, mišice). Praviloma kaže na artritis, stanje pa se med gibanjem poslabša. 2. NEVROPATSKI Gre za posledico poškodbe ali bolezni živčnega sistema. Bolečina je centralna ali periferna, med njene simptome pa sodijo pekoča bolečina v vratu. 3. SEKUNDARNI Bolečina je prenesena iz sosednjih anatomskih struktur. Da bi to neprijetno senzorično in čustveno izkušnjo kar najhitreje odpravili ter se ji v bodoče izognili, vam priporočamo, da v svoje vsakdanje življenje uvedete nekaj manjših trikov, s pomočjo katerih boste utrdili (obenem tudi sprostili) vratne mišice.

