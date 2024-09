Bolezen ji je vzela vid in sluh, ne pa tudi volje za življenje

"Če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto," je nekoč rekel slikar Vincent Van Gogh. In temu stavku pritrjuje Tinka Tonejc, dekle, ki si je nekoč ob lepotah narave odpočilo predvsem oči, danes pa si dušo – ker oči ne vidijo več. Bolezen ji je že pri rosnih 16 namreč vzela vid in sluh, ne pa zaupanja v življenje. A Tinka Tonejc preizkušnjam navkljub še bolj verjame v življenje in se je kljub temu, da je pravkar končala že drugi boj z rakom, odločila, da nekoč preteče maraton. Letos ga bodo tekači na ljubljanskem maratonu tekli zanjo, ona pa morda uslugo vrne že čez nekaj let.