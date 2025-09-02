Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Bolezen modrikastega jezika kosi po državi: nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov

Ljubljana , 02. 09. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
A.K.
Komentarji
7

V Sloveniji se širi bolezen modrikastega jezika. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali bodo na najbolj prizadetih območjih nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov, kar bo omogočilo hitrejši odvoz s prizadetih kmetij. Vzpostavlja se tudi kontaktna točka za informiranje državljanov, so sporočili iz Uprave za varno hrano. Bolezen ni nevarna za ljudi. Ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo pristopilo k obveznemu cepljenju.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) intenzivno spremlja razmere, nastale zaradi razširjenosti bolezni modrikastega jezika v Sloveniji. Do 1. septembra 2025 je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 70 obratih, od tega v 48 obratih z drobnico in 22 obratih z govedom, so sporočili. 

Brezplačno obvezno cepivo za drobnico in govedo

Zaradi izražene klinične slike, ki jo predvsem pri drobnici povzroča serotip BTV 8, škode, ki zaradi tega nastaja in razširjenosti po državi je UVHVVR skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije sprejela odločitev, da zagotovi brezplačno cepivo za drobnico in govedo proti serotipom bolezni modrikastega jezika (BTV), ki se trenutno najpogosteje pojavljajo v Sloveniji in EU (serotipi 3, 4 in 8). Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek je predlog, da se cepivo nabavi iz proračuna, stroške cepljenja pa krijejo rejci, podprl. Za učinkovito zaščito morajo biti živali cepljene v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja, torej pozimi.

Ovce
Ovce FOTO: Shutterstock

Kar zadeva cepljenje, je UVHVVR februarja po potrditvi BTV 4 pristopila k nabavi cepiva. Cepivo proti sevu 4 je bilo pripeljano v Slovenijo v začetku junija. Žal je bil interes rejcev majhen, ugotavljajo. Ravno zato, ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo pristopilo k obveznemu cepljenju.

Slovenija je imela do letošnjega leta status države, proste bolezni modrikastega jezika. Februarja 2025 je bil v okviru spremljanja BTV s kontrolnimi živalmi za ohranjanje statusa države, proste BTV, potrjen BTV 4 v dveh rejah govedi. Na podlagi potrjenih primerov BTV 4 je Slovenija izgubila status države, proste BTV. Julija 2025 je bil na ilirsko-bistriškem območju žal prvič ugotovljen tudi BTV 8. Sum je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov pri drobnici. Pomembno je vedeti, da je klinični potek bolezni odvisen od vrste in odpornosti živali pa tudi od seva virusa. Pri govedu so klinični simptomi bolezni načeloma manj izraziti, tudi umrljivost je manjša.

Odvoz poginulih živali

Po potrditvi bolezni modrikastega jezika - serotip 8 konec julija letos na določenih območjih Slovenije prihaja do povečanega števila poginov in posledično do povečanega števila naročil odvozov trupel poginulih žival, predvsem ovac. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali sta bila v ponedeljek, 1. septembra 2025, sklicana dva sestanka predstavnikov Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in UVHVVR, kjer je bil narejen pregled stanja na terenu, prav tako so bili določeni takojšnji ukrepi za izboljšanje stanja.

Nastali položaj Veterinarsko higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno se je v reševanje nastalega položaja vključilo podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali, kar bo VHS službi omogočilo učinkovitejše delo. Glavna pisarna NVI je takoj stopila v kontakt s komunalnimi podjetji na območjih s povečanim poginom ovac. Na ponovnem sestanku v torek, 2. septembra 2025, je bilo določenih prvih pet lokacij, kamor bodo že danes nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil.

Rejci naj pogin še naprej javljajo na telefonske številke enot NVI. Ministrstvo tudi že vzpostavlja enotni kontaktni center, kjer bodo dostopne vse informacije v zvezi s potekom omenjene bolezni.

Uveljavljanje višje sile

Ministrstvo rejce obvešča, da je preventivni umik goveda in drobnice s paše v okviru izvajanja intervencije Dobrobit živali možno priglasiti kot primer višje sile. Rejec mora v roku 15 dni od nastanka na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati obvestilo o višji sili in priložiti tudi mnenje veterinarja, ki potrjuje nujnost preprečevanja širjenja bolezni.

Bolezen ni nevarna za ljudi

Bolezen modrikastega jezika (sevi 1–24) je nenalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev, ki se prenaša s krvosesnimi mušicami. Od leta 2021 spada med bolezni, za katere lahko države članice EU izvajajo neobvezne programe izkoreninjenja. Ker je razširjena po vsej Evropi, je ni mogoče izkoreniniti, z izvajanjem preventivnih ukrepov pa je mogoče blažiti njene posledice. Bolezen ne vpliva na ljudi ali varnost hrane. Meso in mleko živali sta varna za uživanje.

Najučinkovitejši ukrep za preprečevanje okužbe je preventivno cepljenje. Poleg cepljenja je priporočeno, da rejci izvajajo tudi naslednje ukrepe:

- uporaba repelentov oziroma insekticidov in zaščitnih mrež;

- odstranjevanje mest, ki omogočajo razmnoževanje vektorjev (npr. stoječe vode);

- skrb za dobro rejno stanje živali (redno odstranjevanje zajedavcev, kakovostna krma idr.);

- dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije že vse od lanskega leta izvaja obveščanje rejcev drobnice neposredno na terenu prek javne svetovalne službe KGZS. Poleg tega je uprava vsem rejcem poslala tudi informativne zloženke, kjer so na jasen in pregleden način zbrane ključne informacije.

bolezen modrikastega jezika cepljenje
Naslednji članek

Blejska 'leteča' preproga in protestniška plovba

Naslednji članek

Obramba Slovencev, ki so ogoljufali BBC: Niso vedeli, od kod prihaja denar

SORODNI ČLANKI

Brezplačnega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika ne bo

V Sloveniji uradno potrjena bolezen modrikastega jezika

Sum pojava bolezni modrikastega jezika: vzorce poslali v evropski laboratorij

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rdečimesečnik
02. 09. 2025 17.14
V svobodi gre vse v pogubo
ODGOVORI
0 0
Pujček
02. 09. 2025 17.12
Eu. Bolezen nastopi ko Kitajci nehajo odkupovat. Naštemplja se nekaj denarja za prizadete, pa malo inflacija požgečka. Zdaj rabimo patrone. Dvomim, da se bojo vojnih hujskači uspeli skrit pred razjarjeno množico. Ruse bomo pa počakali s cvetjem.
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
02. 09. 2025 17.08
Zanimivo bo spremljati koliko hribovskih kmetij bo letos zaprlo svoja vrata.
ODGOVORI
0 0
Defragment
02. 09. 2025 17.03
+0
Tole bo pa še podražilo mlečne in mesne izdelke. Če ne bo goveda in drovnice, potem se poveča uvoz in ….inflacija ne bo samo 3%, ampak še kaj višja. In bodi tako. Butast narod si to zasluži.
ODGOVORI
3 3
Aijn Prenn
02. 09. 2025 17.07
Tole bo (v veliki meri je že) pomorilo plemenske črede. To pomeni izpad jagnjet za meso za več let.
ODGOVORI
0 0
ajdanakolesu
02. 09. 2025 17.01
+1
To pa ni dobro obvestilo za žide in muslimane, ki so glavni potrošniki tega mesa.
ODGOVORI
1 0
Aijn Prenn
02. 09. 2025 17.09
Za tiste, ki si jih ti naštela ni nobene panike. Je pa tole precej zlovešče obvestilo za SLO hribovsko kmetijstvo. Marsikatera kmetija si ne bo več opomogla od tega.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198