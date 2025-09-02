Bolezen modrikastega jezika kosi po državi: nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov

V Sloveniji se širi bolezen modrikastega jezika. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali bodo na najbolj prizadetih območjih nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov, kar bo omogočilo hitrejši odvoz s prizadetih kmetij. Vzpostavlja se tudi kontaktna točka za informiranje državljanov, so sporočili iz Uprave za varno hrano. Bolezen ni nevarna za ljudi. Ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo pristopilo k obveznemu cepljenju.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) intenzivno spremlja razmere, nastale zaradi razširjenosti bolezni modrikastega jezika v Sloveniji. Do 1. septembra 2025 je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 70 obratih, od tega v 48 obratih z drobnico in 22 obratih z govedom, so sporočili.

Brezplačno obvezno cepivo za drobnico in govedo

Zaradi izražene klinične slike, ki jo predvsem pri drobnici povzroča serotip BTV 8, škode, ki zaradi tega nastaja in razširjenosti po državi je UVHVVR skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije sprejela odločitev, da zagotovi brezplačno cepivo za drobnico in govedo proti serotipom bolezni modrikastega jezika (BTV), ki se trenutno najpogosteje pojavljajo v Sloveniji in EU (serotipi 3, 4 in 8). Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek je predlog, da se cepivo nabavi iz proračuna, stroške cepljenja pa krijejo rejci, podprl. Za učinkovito zaščito morajo biti živali cepljene v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja, torej pozimi.

Ovce FOTO: Shutterstock icon-expand

Kar zadeva cepljenje, je UVHVVR februarja po potrditvi BTV 4 pristopila k nabavi cepiva. Cepivo proti sevu 4 je bilo pripeljano v Slovenijo v začetku junija. Žal je bil interes rejcev majhen, ugotavljajo. Ravno zato, ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo pristopilo k obveznemu cepljenju. Slovenija je imela do letošnjega leta status države, proste bolezni modrikastega jezika. Februarja 2025 je bil v okviru spremljanja BTV s kontrolnimi živalmi za ohranjanje statusa države, proste BTV, potrjen BTV 4 v dveh rejah govedi. Na podlagi potrjenih primerov BTV 4 je Slovenija izgubila status države, proste BTV. Julija 2025 je bil na ilirsko-bistriškem območju žal prvič ugotovljen tudi BTV 8. Sum je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov pri drobnici. Pomembno je vedeti, da je klinični potek bolezni odvisen od vrste in odpornosti živali pa tudi od seva virusa. Pri govedu so klinični simptomi bolezni načeloma manj izraziti, tudi umrljivost je manjša.

Odvoz poginulih živali

Po potrditvi bolezni modrikastega jezika - serotip 8 konec julija letos na določenih območjih Slovenije prihaja do povečanega števila poginov in posledično do povečanega števila naročil odvozov trupel poginulih žival, predvsem ovac. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali sta bila v ponedeljek, 1. septembra 2025, sklicana dva sestanka predstavnikov Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in UVHVVR, kjer je bil narejen pregled stanja na terenu, prav tako so bili določeni takojšnji ukrepi za izboljšanje stanja. Nastali položaj Veterinarsko higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno se je v reševanje nastalega položaja vključilo podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali, kar bo VHS službi omogočilo učinkovitejše delo. Glavna pisarna NVI je takoj stopila v kontakt s komunalnimi podjetji na območjih s povečanim poginom ovac. Na ponovnem sestanku v torek, 2. septembra 2025, je bilo določenih prvih pet lokacij, kamor bodo že danes nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil. Rejci naj pogin še naprej javljajo na telefonske številke enot NVI. Ministrstvo tudi že vzpostavlja enotni kontaktni center, kjer bodo dostopne vse informacije v zvezi s potekom omenjene bolezni.

Uveljavljanje višje sile

Ministrstvo rejce obvešča, da je preventivni umik goveda in drobnice s paše v okviru izvajanja intervencije Dobrobit živali možno priglasiti kot primer višje sile. Rejec mora v roku 15 dni od nastanka na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati obvestilo o višji sili in priložiti tudi mnenje veterinarja, ki potrjuje nujnost preprečevanja širjenja bolezni.

Bolezen ni nevarna za ljudi