Slovenija

Bolezen modrikastega jezika: rejci stanje označili za alarmantno

Ljubljana, 10. 09. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
8

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je začel izredno sejo o posledicah širjenja bolezni modrikastega jezika. Potem ko so stanje na terenu opisali rejci, je sejo prekinil in jo bo nadaljeval v prihodnjih dneh. Rejci so razmere označili za alarmantne in državo pozvali k takojšnjemu ukrepanju.

Odbor se je na izredni seji sestal na zahtevo NSi in SDS. Kot sta povedali poslanka NSi in predsednica odbora Vida Čadonič Špelič in poslanka SDS Alenka Helbl, rejci potrebujejo odziv države in pomoč takoj. Helblova je pozvala k takojšnjemu izvajanju učinkovitih ukrepov. "Najbolj pomembno je, da podpremo zahtevo rejcev za takojšnje cepljenje živali proti tej bolezni, da država cepivo plača in da rejcem prizna odškodnino," je dejala Čadonič Špeličeva.

Predsednik zveze društev rejcev drobnice Roman Savšek je opozoril, da so stvari na terenu alarmantne. "V rejah je izpad med 10 in 70 odstotki živali, tako da službe, ki bi morale odvažati kadavre s kmetijskih gospodarstev, tega ne dohajajo," je opisal. Zavzel se je za dodatne ukrepe za čimprejšnji odvoz ter za ustrezne rešitve glede administracije.

Predstavniki različnih organizacij rejcev tako drobnice kot govedi so opozorili, da so zaščitne ukrepe za živali začeli izvajati takoj, na očitke, da niso cepili živali, pa odgovorili, da cepiva sploh ni bilo in ga še vedno ni dovolj na voljo. Zato so državo pozvali k takojšnji nabavi cepiv, ki pa morajo biti po opozorilih predstavnice sindikata kmetov Andrejke Majhen tudi kakovostna.

Ovce
Ovce FOTO: Shutterstock

Predsednik zveze rejcev govedi rjave pasme Tomaž Modic je ocenil, da je "država pustila rejce na cedilu". Februarja, ko je o bolezni prav tako razpravljal odbor, ki je zavrnil sklep, s katerim bi ministrstvu predlagali, da rejcem zagotovi brezplačno cepljenje živali proti tej bolezni, so začeli rejce obveščati o možnih ukrepih. Ti so se tudi prijavili za cepljenje, "a do danes se ni zgodilo nič", je opisal.

Največja smrtnost se zaradi te bolezni pojavlja pri drobnici, kjer pa težava ni samo izguba živali, temveč tudi posledice za nadaljnjo prirejo. Savšek je ocenil, da bodo od poginule ali bolne ovce dve leti brez dohodka. "Rejcem bo treba pomagati, sicer bodo kmetije, večinoma hribovske, propadle," je pozval. Rejec Aleš Hvalc je ob kritju neposredne in posredne škode za pomoč sektorju ovčereje predlagal dodano pomoč v obliki sektorskega razpisa.

Pri govedu trenutno ni velikih poginov, imajo pa velike izpade v proizvodnji, je povedal Modic. Po njegovih besedah so rejci izvedli ukrepe, kot so zapiranje živali v hlev in opustitev paše. A kot je opozoril predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Jože Podgoršek, so informacijo o tem, ali bodo za to lahko uveljavljali višjo silo, dobili šele septembra.

"Imamo sicer pravilnik, nimamo pa nacionalnega načrta za obvladovanje te bolezni," je dejal Podgoršek, pri čemer je Modic opozoril na pojav vedno novih sevov. V zbornici že delajo prve ocene škode, težava bo po Podgorškovih besedah popis škode zaradi bolezni in izpada dohodka. Ob nedostopnosti cepiv je opozoril na nedostopnost do repelentov, saj se bolezen prenaša z mušicami, in na sicer čudno komunikacijo pristojnih. "Potrebujemo jasno komunikacijo," je dejal.

Rejci so opozorili tudi na težavo širjenja te bolezni na divjad. Direktor zavoda za gozdove Gregor Danev je pozval h komunikaciji in takojšnjim jasnim navodilom upravljalcem lovišč, če bo bolezen potrjena na muflonu. "Divjad je lahko bazen za prenašanje te bolezni. Najboljši ukrep je, da so vsi možni ukrepi izvedeni za rejne živali, pri divjadi je eden ključnih ukrepov lahko samo odstrel," je povedal.

Čadonič Špeličeva je ob prekinitvi seje na pristojne apelirala, naj do nadaljevanja seje pripravijo odgovore na to, ali bo država uvedla obvezno cepljenje, kdaj in kako ga bo začela izvajati in ali ga bo plačala, ker predlagajo predlagatelji zahteve za izvedbo seje odbora. "Potrebujemo odgovore, kaj bodo strokovne in odgovorne službe naredile, da rejcem ponudi najboljši servis," je dejala.

Odbor je medtem na današnji redni seji soglašal s predlogom novele zakona o gozdovih, ki prinaša spremembe v sestavi sveta zavoda za gozdove in svetov območnih enot zavoda. Potrdil je dopolnila Svobode in SD, ki so sledila pripombam zakonodajnopravne službe DZ. Kot dopolnilo odbora je podprl predloga NSi, da imajo v svetu zavoda predstavnika tudi lastniki gozdov ter da ima združenje hribovskih in gorskih kmetov neposredno članstvo v območnih enotah.

Ni pa podprl dopolnil Levice, da bi fizične osebe lahko brez pisnega soglasja lastnika gozda pobirale ostanke sečnje, da bi se preprečilo širjenje nabora objektov, ki se jih lahko ogradi, ter za drugačno sestavo svetov območnih enot.

bolezen modrikastega jezika rejci stanje ovce alarmantno
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ivan z Doba
10. 09. 2025 16.39
-1
Špelička-ogabno! Cepivo in zavarovanje se ne splačata, ker je predrago. Bo že Država pokrila izgubo. Kdo krije izgubo podjetnikom, ko pride do ozpada dohodka. Podjetniki izpada dohodka ne morejo zavarovati! Verjamem, da je problem odstranjevanja kadavrov, ker očitno pristojna služba ne zmore odstraniti toliko poginulih živali nenkrat. Kmetavzarske stranke si pa točke nabijajo na račun epidemije. Zakaj ni Vida Č.Š., ki je tako vsemogočna, predvidela epidemijo že v prejšnji vladi, ko je vodila enega od pristojnih resorjev?! Rejci, ne zajebavajte se in ukrepajte pravočasno. Ne jamrat!
ODGOVORI
0 1
Sixten Malmerfelt
10. 09. 2025 16.35
+2
Ko bi vsaj kakšen naš politik in poslanec dobil ta modrikasti jezik.....
ODGOVORI
2 0
medusa
10. 09. 2025 16.23
+1
Alarmantno je kako se z žvaljo dela! To je alarmantno! Če si dokaj v formi in imaš dobro imunsko odpornost ne cepaš ,ko muha!
ODGOVORI
1 0
Cupko
10. 09. 2025 15.59
+0
Kdo koga tu farba. Zakaj bi država plačevala cepljenja? Čadoničeva ima ideje le takrat, ko je v opoziciji. Sprašujem se zakaj ni predvidela obvezno cepljenje takrat, ko je bila direktor veterinarske uprave
ODGOVORI
1 1
Smuuki
10. 09. 2025 16.23
-1
V naši državi je cepivo za sev 4. Trenutno razsaja že sev 8. S kom bi ti cepil? Se praskaš tam kjer te ne srbi? Tega cepiva še ni. Kot drugo problem je odvoz poginulih živali ki po teden gnijejo na dvoriščih. Drugi ukrep bi bil prepoved raznašanja okužbe. Nič od tega ni storjenega. Pasji sprehajalci še vedno mirno prenašajo bolezen. O tem se pogovarjamo
ODGOVORI
0 1
ivan z Doba
10. 09. 2025 16.40
@ruuki, boš ti organiziral odvoz kadavrov in dezinfekcijo po državi!
ODGOVORI
0 0
Smuuki
10. 09. 2025 15.55
+1
Za rejce upravičeno alarmantno stanje. 30 000 pogina. Za vlado ni omembe vredno. Take vlade res ne potrebujemo
ODGOVORI
2 1
ivan z Doba
10. 09. 2025 16.42
Opozicija je predvidela epidemijo, pa jih vlada ni poslušala. Tudi meteorologi so napovedali obilne padavine, vlada pa zopet nič! 😎
ODGOVORI
0 0
