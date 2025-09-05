Svetli način
Slovenija

Kmetje na odvoz kadavrov ovac čakajo skoraj teden dni

Ljubljana, 05. 09. 2025 11.09

N.L. , M.P.Č , Š.B.Z
V Sloveniji beležimo največji izbruh bolezni modrikastega jezika doslej. Prvi primer se je pojavil februarja pri pašni živini, v zadnjih tednih pa se bolezen neustavljivo širi. Primere so potrdili že na več kot 70 kmetijah. Kadavrov je ponekod toliko, da jih ne uspejo več niti redno odvažati, kmetje na odvoz čakajo tudi skoraj teden dni. Pristojne službe bodo ob 13. uri predstavile aktualne ukrepe za obvladovanje bolezni.

Na kmetiji Škander v Čezsoči imajo 180 avtohtonih bovških ovac. Pred vrati hleva te dni prizori poginulih ovc, ki jih odvažajo higieniki. Bolezen modrikastega jezika je Urbanu Škanderju za zdaj vzela že pet živali. V hlevu z obnemoglostjo, vročino, slino in otečenimi jeziki znake bolezni kaže še 50 ovac. Nekateri rejci so ostali brez petine črede. Škandrove zdrave ovce so na paši. Z boleznijo se bori že tretji teden – skrbi ga, da mu bosta bolezen in posledično zamik pri reji prihodnje leto povzročila trimesečni izpad dohodka.

Cepivo proti sevu 4 je bilo na voljo junija, so nam pojasnili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, vendar je bil odziv rejcev majhen, cepiva za sedanji sev 8 še ni, v Sloveniji je zmanjkalo tudi repelentov, ki bi lahko odgnali mušice.

Za drobnico in govedo bo cepljenje od prihodnjega leta naprej sicer obvezno, a cepiva trenutno Slovenija niti nima. Rejcem svetujejo druge – sicer manj učinkovite prijeme za zajezitev bolezni, kot so repelenti, ki pa jih trenutno, po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška zaradi velikega povpraševanja tudi primanjkuje. Uprava za varno hrano sicer odgovarja, da je po njihovih podatkih repelentov dovolj. 

Aktualne ukrepe bodo predstavili državna sekretarka Maša Žagar, generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta Matjaž Ocepek in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. 

Na odvoz kadavrov čakajo skoraj teden dni

Ministrstvo je ob tem uredilo hitrejši odvoz kadavrov. Nastali položaj Veterinarsko-higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno so se v reševanje nastalega položaja vključila podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali. Določili so pet lokacij, kamor so namestili kontejnerje za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil. Nahajajo se v Sevnici, Škofji Loki, Radovljici, Sežani in Dobovi. 

Odvoz nerazumljivo dolgo čakajo kmetje v Posočju. "Veterinarsko-higienska služba ne more odvoziti vseh kadavrov, oziroma so roki izredno dolgi tudi pet, šest dni," stanje na terenu opiše veterinar iz Veterinarske ambulante Tolmin Borut Volk

Zajezitev bolezni bodo zares prinesle šele nižje temperature, ko mušice prenašalke ne bodo več aktivne. Če bi želeli, da so živali zaščitene zdaj, ko bolezen že razsaja, bi jih namreč morali cepiti že pred začetkom sezone, torej pozimi, da se lahko razvije imunost.

