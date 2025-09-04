Svetli način
Slovenija

Bolezen modrikastega jezika se hitro širi: kam z vsemi kadavri?

Ljubljana, 04. 09. 2025 09.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Po Sloveniji med drobnico in govedom razsaja bolezen modrikastega jezika, ki je za živali lahko usodna. Potrdili so jo na več kot 70 kmetijah. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali bodo na najbolj prizadetih območjih nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov, kar bo omogočilo hitrejši odvoz s prizadetih kmetij. "Živali umirajo v mukah, rejcem nastaja ogromna gospodarska škoda, ostali so sami, saj so nadzorne službe in pristojni povsem odpovedali," so zapisali v NSi, kjer zahtevajo nujno sejo odbora za kmetijstvo.

Najznačilnejši znaki bolezni so povišana temperatura, izcedek iz smrčka in slinjenje; kasneje slina postane penasta, smrček in očesne veznice pa pordele, pojavijo se otekline sluznice ustnic, dlesni, brezzobe plošče in jezika, razjede po smrčku in ustni votlini, včasih tudi po vimenu.
Do srede je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 73 obratih, od tega v 49 obratih z drobnico in 24 obratih z govedom, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije."

NSi za sklic nujne seje

"Pol leta po prvi seji odbora za kmetijstvo, ko smo prvič pozivali k ukrepom in bi se najhujše dalo še preprečiti, ima javnost predvsem pa rejci živali premalo informacij. Ve pa se, da je bolezen tu, da živali množično poginjajo, da nastaja huda gospodarska škoda in da država do sedaj ni naredila nič! Predvsem pa, da ni na voljo ustreznega cepiva," je zapisano v zahtevi za sklic nujne seje, pod katero je podpisana poslanka NSi in predsednica odbora za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič. V opozicijski stranki zato zahtevajo brezplačno cepljenje za ogrožene živali, povrnitev gospodarske škode rejcem in pravočasen odvoz poginulih živali.

Širi se s piki mušic

Okužba z virusom modrikastega jezika je virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev. Širi se s piki krvosesnih mušic iz rodu Culicoides. Mušice so najbolj aktivne v obdobju od aprila do decembra, zato se bolezen pojavlja sezonsko. Okužba ne vpliva na ljudi ali varnost hrane. Meso in mleko živali sta varna za uživanje.

Okužba se širi se s piki krvosesnih mušic.
Okužba se širi se s piki krvosesnih mušic. FOTO: Shutterstock

UVHVVR je v začetku junija nabavila cepivo, a ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo sedaj pristopilo k obveznemu cepljenju. Vendar če bi želeli, da so živali zaščitene v času, ko bolezen razsaja, bi jih morali cepiti že pred začetkom sezone, torej pozimi, da se lahko razvije imunost. 

Vseh kadavrov ne morejo odpeljati

Po potrditvi bolezni julija letos na določenih območjih Slovenije prihaja do povečanega števila poginov in posledično do povečanega števila naročil odvozov trupel poginulih živali, predvsem ovac.

Nastali položaj Veterinarsko higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno se je v reševanje nastalega položaja vključilo podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali. 

Določili so pet lokacij, kamor so namestili kontejnerje za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil.

Napotki rejcem

UVHVVR rejcem svetuje, da:

 - Ob sumu na BTV v čredi pokličite veterinarja, da se posvetujete glede ukrepov in podpornega zdravljenja.

- Če je le mogoče, ločite bolne živali od zdravih.

- Najučinkovitejši ukrep je preventivno cepljenje. Pozanimajte se pri svojem veterinarju.

- Skrbite za dobro rejno stanje živali (redno odstranjevanje zajedavcev, kakovostna krma idr.).

- Dosledno izvajajte biovarnostne ukrepe, da preprečite tveganje za širjenje bolezni.

- Odstranjujte mesta, ki omogočajo razmnoževanje vektorjev (npr. stoječe vode).

- Uporabljajte repelente oziroma insekticide in zaščitne mreže.

- Dosledno upoštevajte navodila in izvajajte ukrepe za obvladovanje bolezni, ki vam jih odredi veterinar.

bolezen modrikastega jezika kmetijstvo veterinarstvo BTV okužba živali
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ActiveR
04. 09. 2025 11.16
To je kristalna slika, kako bi se odzvala leva vlada Goloba ob reševanju Covid-19! Verjetno bi plesali, saj bi to pomenilo "naravno zastrupitev" in razbremenitev pokojninske blagajne. JJ jim je prekrižal pot, ko je skušal reševati življenja.
ODGOVORI
0 0
Mirko Kolenc
04. 09. 2025 11.14
Sem lastnik ene od prvih okuženih kmetij v SLO Me kar zima trese ko berem sprenevedaje oblastnikov na trenutno stanje Od odvezema vzorcev do potrditve je trajalo 14 čeprav vsi vemno da poteka test 24 ur če bi oblast takoj obvestila vse rejce in predpisala preproste ukrepe danes ne bilo stanje kot žal je preventivni ukrepi so vitaminsko ceplenje za bolšo odpornost in polivke proti insektom. Ker država ob največji gospodarski aktivnost varčuje nastarada tisti ki je še pripravljen delati in ohranjati podeželje
ODGOVORI
0 0
2fast4
04. 09. 2025 10.53
+6
levičarjim v dnevni prostor...
ODGOVORI
6 0
galeon
04. 09. 2025 10.51
-2
Mrtve živali v gozd za hrano drugim. Problem rešen.
ODGOVORI
2 4
04. 09. 2025 10.53
+0
Pokvarjeno hrano pa tebi v hladilnik. Problem rešen.
ODGOVORI
3 3
galeon
04. 09. 2025 11.01
A rabiš dudo in pleničke?
ODGOVORI
0 0
Smuuki
04. 09. 2025 10.48
+6
Zanimivo da so se pojabile dve nove bolezni v rastlinski proizvodni istočasno. Obe prenaša škržat. Rumenica, cikada. V živinoreji modri jezik. Je to namenoma izpuščeno da se kmetijstvo dokončno uniči? Je to igra večjega imperija v izgradnji? Sestradaš ljudi in jih lačne pelješ kamor koli. Lačen človek se ne bo bojeval. Da škržati pri nas uspešno izvedejo razmnoževalni ciklus potrebujejo v tem času mir. Smo zato dobili ukrepe nevladnikov da se sena ne kosi ko je tehnološko zrelo ampak se čaka famozni 1.8. Ko je že slaba stelja in škržati razmnoženi. Malo čudna nanaključja da bi bila res samo naključja. Je v ozafju nekaj večjega? Je slovenski hamas izvedel navodila za uničenje naroda? En zdrav razumen človek nikoli ne bi sprejrmal takih škodljivih ukrepov kot smo jim priča danes. Načrtno uničevanje samooskrbe tako pri kokoših, prašičih, vinu, sladkorni pesi, drobnici, govedoreji. Povečujemo stalež mačk, psov, zveri. Malo čudno je zdaj vse to ko pogledaš sliko od daleč. Gradili bomo zavetišča za pse in mačke in zapirali hleve z drobnico,prašiči, kokošmi, govedom. Tega grdega plana en razumen nikakor ne more razumeti. Tako grdo izdani od svojih ta natod ni bil še nikoli odkar obstaja. Nobena tuja vojska od rimljanov,francozov, turkov,nemcev, italijanov ni bila tako kruta do slovencev kot je svoboda v trio adijo. Čaka nas najtežja preiskušnja odkar narod piše zgodovino.
ODGOVORI
6 0
bandit1
04. 09. 2025 10.42
+2
V LJ da se enkrat oblastniki iz sanj o svojem uspehu zbudijo.
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
04. 09. 2025 10.38
+2
joj revži uboge živali
ODGOVORI
3 1
LeviVIRUS
04. 09. 2025 11.11
To so najverjetneje naredili ravno TVOJI komunist blue!
ODGOVORI
0 0
Frzenk
04. 09. 2025 10.38
+3
vse bolj zgleda, da je vse skup namerno....
ODGOVORI
5 2
Zantaja
04. 09. 2025 10.37
-5
Kaj niso ostale v svojih občinah in doma?
ODGOVORI
0 5
Rožice so zacvetele
04. 09. 2025 10.35
+6
Ali je potrebno, da umirajo v mukah? Škoda injekcij, ker bodo tako ali tako poginile...l.2025? Uboge živalce.
ODGOVORI
6 0
13julij
04. 09. 2025 10.34
-5
Bemti, za tole bo pa Golob kriv.
ODGOVORI
1 6
Blue Dream
04. 09. 2025 10.49
-2
pa pr teb je Golob kriv za vse tvoje probleme
ODGOVORI
0 2
Mirko Kolenc
04. 09. 2025 11.17
Ja ker ignorira kmetistvo
ODGOVORI
0 0
Apbijd
04. 09. 2025 10.32
-5
Dejte besedo kmetom in povedali vam bodo,da je vzrok cepljenje proti drugi bolezni
ODGOVORI
1 6
MartinezM
04. 09. 2025 10.25
+11
Hkrati pa je aktivistom omogočeno, da lazijo po vseh dvoriščih in raznašajo bolezni. Bravo, vlada.
ODGOVORI
11 0
jedupančpil
04. 09. 2025 10.14
+5
na ogenj, kam pa
ODGOVORI
5 0
