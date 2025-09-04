Bolezen modrikastega jezika se hitro širi: kam z vsemi kadavri?

Po Sloveniji med drobnico in govedom razsaja bolezen modrikastega jezika, ki je za živali lahko usodna. Potrdili so jo na več kot 70 kmetijah. Zaradi težav pri zbiranju trupel poginulih živali bodo na najbolj prizadetih območjih nameščeni kontejnerji za zbiranje kadavrov, kar bo omogočilo hitrejši odvoz s prizadetih kmetij. "Živali umirajo v mukah, rejcem nastaja ogromna gospodarska škoda, ostali so sami, saj so nadzorne službe in pristojni povsem odpovedali," so zapisali v NSi, kjer zahtevajo nujno sejo odbora za kmetijstvo.

Najznačilnejši znaki bolezni so povišana temperatura, izcedek iz smrčka in slinjenje; kasneje slina postane penasta, smrček in očesne veznice pa pordele, pojavijo se otekline sluznice ustnic, dlesni, brezzobe plošče in jezika, razjede po smrčku in ustni votlini, včasih tudi po vimenu. FOTO: Profimedia icon-expand

Do srede je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 73 obratih, od tega v 49 obratih z drobnico in 24 obratih z govedom, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije."

NSi za sklic nujne seje

"Pol leta po prvi seji odbora za kmetijstvo, ko smo prvič pozivali k ukrepom in bi se najhujše dalo še preprečiti, ima javnost predvsem pa rejci živali premalo informacij. Ve pa se, da je bolezen tu, da živali množično poginjajo, da nastaja huda gospodarska škoda in da država do sedaj ni naredila nič! Predvsem pa, da ni na voljo ustreznega cepiva," je zapisano v zahtevi za sklic nujne seje, pod katero je podpisana poslanka NSi in predsednica odbora za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič. V opozicijski stranki zato zahtevajo brezplačno cepljenje za ogrožene živali, povrnitev gospodarske škode rejcem in pravočasen odvoz poginulih živali.

Širi se s piki mušic

Okužba z virusom modrikastega jezika je virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev. Širi se s piki krvosesnih mušic iz rodu Culicoides. Mušice so najbolj aktivne v obdobju od aprila do decembra, zato se bolezen pojavlja sezonsko. Okužba ne vpliva na ljudi ali varnost hrane. Meso in mleko živali sta varna za uživanje.

Okužba se širi se s piki krvosesnih mušic. FOTO: Shutterstock icon-expand

UVHVVR je v začetku junija nabavila cepivo, a ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo sedaj pristopilo k obveznemu cepljenju. Vendar če bi želeli, da so živali zaščitene v času, ko bolezen razsaja, bi jih morali cepiti že pred začetkom sezone, torej pozimi, da se lahko razvije imunost.

Vseh kadavrov ne morejo odpeljati

Po potrditvi bolezni julija letos na določenih območjih Slovenije prihaja do povečanega števila poginov in posledično do povečanega števila naročil odvozov trupel poginulih živali, predvsem ovac. Nastali položaj Veterinarsko higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno se je v reševanje nastalega položaja vključilo podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali. Določili so pet lokacij, kamor so namestili kontejnerje za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil.

Napotki rejcem