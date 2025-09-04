Bolezen modrikastega jezika se hitro širi: kam z vsemi kadavri?

Do srede je bila bolezen modrikastega jezika potrjena v 73 obratih, od tega v 49 obratih z drobnico in 24 obratih z govedom, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Trenutno je bolezen najbolj razširjena v zahodnem in južnem delu Slovenije."
NSi za sklic nujne seje
"Pol leta po prvi seji odbora za kmetijstvo, ko smo prvič pozivali k ukrepom in bi se najhujše dalo še preprečiti, ima javnost predvsem pa rejci živali premalo informacij. Ve pa se, da je bolezen tu, da živali množično poginjajo, da nastaja huda gospodarska škoda in da država do sedaj ni naredila nič! Predvsem pa, da ni na voljo ustreznega cepiva," je zapisano v zahtevi za sklic nujne seje, pod katero je podpisana poslanka NSi in predsednica odbora za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič. V opozicijski stranki zato zahtevajo brezplačno cepljenje za ogrožene živali, povrnitev gospodarske škode rejcem in pravočasen odvoz poginulih živali.
Širi se s piki mušic
Okužba z virusom modrikastega jezika je virusna bolezen domačih in divjih prežvekovalcev. Širi se s piki krvosesnih mušic iz rodu Culicoides. Mušice so najbolj aktivne v obdobju od aprila do decembra, zato se bolezen pojavlja sezonsko. Okužba ne vpliva na ljudi ali varnost hrane. Meso in mleko živali sta varna za uživanje.
UVHVVR je v začetku junija nabavila cepivo, a ker v primeru prostovoljnega cepljenja ni bilo želenega odziva s strani rejcev, je ministrstvo sedaj pristopilo k obveznemu cepljenju. Vendar če bi želeli, da so živali zaščitene v času, ko bolezen razsaja, bi jih morali cepiti že pred začetkom sezone, torej pozimi, da se lahko razvije imunost.
Vseh kadavrov ne morejo odpeljati
Po potrditvi bolezni julija letos na določenih območjih Slovenije prihaja do povečanega števila poginov in posledično do povečanega števila naročil odvozov trupel poginulih živali, predvsem ovac.
Nastali položaj Veterinarsko higienska služba (VHS služba) rešuje s povečanimi obremenitvami veterinarskih higienikov ter prerazporejanjem osebja in vozil na prizadeta območja, pri čemer še vedno prihaja do nekolikšnega zamika odvoza. Dodatno se je v reševanje nastalega položaja vključilo podjetje KOTO in komunalna podjetja, in sicer tako, da se na kritičnih območjih vzpostavijo zbirna mesta za zbiranje trupel poginulih živali.
Določili so pet lokacij, kamor so namestili kontejnerje za zbiranje kadavrov in opremo za čiščenje in razkuževanje vozil.
Napotki rejcem
UVHVVR rejcem svetuje, da:
- Ob sumu na BTV v čredi pokličite veterinarja, da se posvetujete glede ukrepov in podpornega zdravljenja.
- Če je le mogoče, ločite bolne živali od zdravih.
- Najučinkovitejši ukrep je preventivno cepljenje. Pozanimajte se pri svojem veterinarju.
- Skrbite za dobro rejno stanje živali (redno odstranjevanje zajedavcev, kakovostna krma idr.).
- Dosledno izvajajte biovarnostne ukrepe, da preprečite tveganje za širjenje bolezni.
- Odstranjujte mesta, ki omogočajo razmnoževanje vektorjev (npr. stoječe vode).
- Uporabljajte repelente oziroma insekticide in zaščitne mreže.
- Dosledno upoštevajte navodila in izvajajte ukrepe za obvladovanje bolezni, ki vam jih odredi veterinar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.