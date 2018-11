V prvih letih bolezni izgubljamo kilometre, da lahko na koncu lovimo pomembne milimetre

Pogosto uriniranje, neobičajno velika žeja in nehotena hitr a izguba telesne teže, vse to so znaki ki, če se pojavijo hkrati, opozarjajo na možnost previsokega krvnega sladkorja. Slednje je posledica sočasno prisotne okvare trebušne slinavke, ki izloča premalo inzulina, in oslabljenega učinka inzulina na telesna tkiva, predvsem mišičje in jetra. Omenjeno bolezen pa imenujemo sladkorna bolezen ali diabetes.

Sladkorna bolezen je v porastu tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Kljub velikemu številu sladkornih bolnikov, pa v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije opozarjajo, da je sladkorna bolezen ugotovljena samo pri polovici oseb, ki jo imajo, od teh jih je le polovica deležna zdravljenja, med njimi pa jih samo polovica dosega cilje zdravljenja in le polovica želene rezultate, kažejo izsledki raziskave Mednarodne diabetične zveze (IDF). "V Sloveniji imamo približno 125 tisoč ljudi s sladkorno boleznijo in veliko takšnih, ki še ne vedo, da jo imajo. Ne vodimo pa registra bolnikov, čeprav na to opozarjamo že vrsto let. Bolezen je kronična, kar pomeni, da ni ozdravljiva. Zato lahko največ pripomoremo z ozaveščanjem, da osebe prepoznajo svoje stanje. V nasprotnem primeru, lahko pride do zapletov," izpostavlja Alojz Rudolf, podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije.

In čeprav sladkorna bolezen ne boli, pa povzroča številne zaplete in predstavlja velik dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja."Sladkorni bolniki večinoma ne umirajo zaradi sladkorja kot takšnega, ampak zaradi zapletov, ki jih ta bolezen povzroča. To je pogost pojav zlasti pri diabetikih tipa 2, ki umirajo zaradi srčnega infarkta, pogosto imajo zaplete z žilami na nogah in vsem, kar iz tega sledi," pa opozarja Matija Cevc, predsednik Drštva za zdravje srca in ožilja.

V Sloveniji je sicer samo lani zaradi sladkorne bolezni umrlo 327 oseb, od tega 154 moških in 173 žensk, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Sicer pa sladkorna bolezen ne pesti le odrasle, ampak narašča tudi v otroštvu in mladostništvu, in tudi zato predstavlja velik izziv.