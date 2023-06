Bolezni, ki jih prenašajo komarji, vse nevarnejše tudi v Evropi

Vse daljša in toplejša poletja so privedla do širitve invazivnih vrst tigrastih komarjev Aedes albopictus in Aedes aegypti, ki so prenašalci virusov denge, rumene mrzlice, čikungunje, zike in virusa Zahodnega Nila.

Vrsta Aedes albopictus je bila zgolj deset let nazaj uveljavljena v osmih državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ter 114 regijah, danes pa je uveljavljena v 13 državah in 337 regijah. Aedes aegypti se je z lanskim letom uveljavila na Cipru, od koder bi se lahko širila naprej.