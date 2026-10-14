Bolgarija preiskuje domnevni požig anten Starlink

"Če se razkrije, kaj točno je bilo ugotovljeno, ne bomo dosegli rezultata, h kateremu stremimo. Še malo potrpljenja, rezultat boste dobili," je medijem sporočil Radev in dodal, da za zdaj ne bodo razkrili nič več.

Da se nima smisla ukvarjati s špekulacijami in domnevami, temveč je bolje počakati na končne ugotovitve preiskave, meni tudi notranji minister Ivan Demerdžiev. Ta je sicer že napovedal strožje varnostne ukrepe v okolici objektov, kakršen je Starlinkov, čeprav so za to primarno odgovorni njihovi lastniki.

O domnevnem požigu anten konec tedna je javnost v ponedeljek obvestila prozahodna opozicijska stranka Demokratična Bolgarija (DB). "Zažgane antene služijo kot glavna povezava z Muskovimi sateliti v vesolju, ki se aktivno uporabljajo v vojni v Ukrajini," je v objavi na družbenem omrežju Facebook navedel njen poslanec Ivajlo Mirtčev.