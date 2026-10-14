Bolgarija preiskuje domnevni požig anten Starlink

"Če se razkrije, kaj točno je bilo ugotovljeno, ne bomo dosegli rezultata, h kateremu stremimo. Še malo potrpljenja, rezultat boste dobili," je medijem sporočil Radev in dodal, da za zdaj ne bodo razkrili nič več.
Da se nima smisla ukvarjati s špekulacijami in domnevami, temveč je bolje počakati na končne ugotovitve preiskave, meni tudi notranji minister Ivan Demerdžiev. Ta je sicer že napovedal strožje varnostne ukrepe v okolici objektov, kakršen je Starlinkov, čeprav so za to primarno odgovorni njihovi lastniki.
O domnevnem požigu anten konec tedna je javnost v ponedeljek obvestila prozahodna opozicijska stranka Demokratična Bolgarija (DB). "Zažgane antene služijo kot glavna povezava z Muskovimi sateliti v vesolju, ki se aktivno uporabljajo v vojni v Ukrajini," je v objavi na družbenem omrežju Facebook navedel njen poslanec Ivajlo Mirtčev.
Po njegovih besedah sta 11 od skupno 17 anten zažgala "dva zamaskirana moška". Izvora teh informacij ni razkril, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Sistem Starlink so v Ukrajini aktivirali kmalu po začetku ruske agresije februarja 2022. Njegove terminala uporabljajo za zagotavljanje satelitskih internetnih povezav kot alternativo radijskemu nadzoru svojih dronov.
Konec septembra je na komunikacijski postaji Starlink v osrednjem delu Poljske izbruhnil požar. Varšava sumi, da je šlo za sabotažo. V povezavi z incidentom so v Nemčiji prijeli skupno štiri osebe, med njimi dva turška državljana.
V Kijevu so nato danes sporočili, da je bilo ponoči omejeno delovanje nekaterih internetnih terminalov Starlink, kar da ovira njihove operacije z droni. Vzrok za omejitev so pripisali trenutni politični situaciji, ko ameriški predsednik Donald Trump pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na ruske rafinerije.
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