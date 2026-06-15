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Slovenija

En dan na teden le administracija: zagovornik pacientovih pravic zaskrbljen

Ljubljana, 15. 06. 2026 19.25 pred 25 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Manca Turk
ZD Ljubljana

Sprememba za paciente ljubljanskega zdravstvenega doma. Nekaj zdravnikov bo po novem en dan tedensko namenilo le administrativnemu delu in svojim pacientom ne bo na voljo. V zdravstvenem domu zagotavljajo, da nov sistem prinaša še bolj kakovostno in učinkovito zdravstveno obravnavo pacientov, zagovornik pacientovih pravic pa z zaskrbljenostjo že opozarja na manjšo dostopnost zdravstvenih storitev.

Nekateri ljubljanski družinski zdravniki bodo po novem na voljo za neposredno obravnavo pacientov le štiri dni na teden namesto dosedanjih petih. En delovni dan bo rezerviran izključno za administrativno delo.

Takrat bodo urejali bolniške staleže, predpisovali recepte, izdajali kontrolne napotnice, pripravljali dokumentacijo za invalidsko komisijo ter izvajali posvete na daljavo.

Mnenja pacientov o spremembi so deljena. Nekateri menijo, da je administrativnega dela preveč in da bi ločen dan za urejanje dokumentacije lahko zdravnike razbremenil ter jim omogočil večjo osredotočenost na paciente. Drugi opozarjajo, da bi takšna ureditev lahko pomenila daljše čakalne dobe in manj razpoložljivega časa za bolnike.

V ZD zagotavljajo, da nova organizacija dela prinaša kakovostnejšo in učinkovitejšo zdravstveno obravnavo. Če je zdravnik doslej administrativne naloge pogosto opravljal med ordinacijskim časom, bo po novem ta čas lahko v celoti namenil bolnikom, pojasnjujejo. Za nujne primere bo na voljo nadomestni zdravnik.

Nov način dela za zdaj poskusno uvajata dva družinska zdravnika, še eden pa je za takšno organizacijo dela že zaprosil. O morebitni širitvi sistema bodo odločali na podlagi rezultatov reorganizacije.

Napovedane spremembe že skrbijo zagovornika pacientovih pravic Marjana Sušlja. "Imamo slabe izkušnje iz nekaterih manjših koncesijskih ambulant, kjer imaš občutek, da so si uredili prijazno delo za zdravnike, veliko manj pa za paciente," opozarja.

Sušelj ob tem poudarja, da imajo zdravniki že zdaj vsak dan eno uro namenjeno administrativnim opravilom, zato si težko predstavlja, da bi bilo smiselno vse dokumentacijske postopke združiti v en sam dan.

"Napotnico se izda takoj, če gre za predlog za bolniški stalež, se pripravi praktično takoj," dodaja.

Na ministrstvu za zdravje z reorganizacijo niso bili seznanjeni, bodo pa spremljali, ali bodo zdravstvene storitve ostale dostopne. Podobnih informacij predhodno niso prejeli v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer se bodo prav na to temo z zdravstvenim domom sestali v začetku julija.

ZD Ljubljana družinska medicina pacienti zdravstvena administracija

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KOMENTARJI3

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Gordana123
15. 06. 2026 19.50
Jaz imam zdravnika, ki je na voljo in dela zgolj in samo en dan v tednu, kaj bi rekli sele na to slednje. Se pac z tem sprijaznis. V vsej negativi nasega vsakdana, bodimo optimistični, ceprav je le to biti vse tezje in tezje.
Odgovori
0 0
borjac
15. 06. 2026 19.42
Le kam pa se je skril , tale novo minister za Zdravstvo dr. Ostrc iz izredno poštene Logarjeve stranke Demokrati (morali bi zamenjati ime , ker oni z demokracijo nimajo nič skupnega) , mogoče je pa šel na zaslužen dopust , v eksotične kraje , dopust seveda plača milijonar iz Janševih Kovid milijonov Bitenc .
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+1
1 0
Hudi časi
15. 06. 2026 19.30
A ne bi raje vsak dan 2 uri namenili administraciji? Dokler ne bo šlo vse privat, pol bodo rabili pa samo 15 minut dnevno.
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+3
3 0
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