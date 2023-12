'Bolj, ko se govori o mojem odstopu, bolj sem motiviran, da nadaljujem'

Zdravstvo ostaja prioriteta, je zagotovil. Z javnim zdravstvenim sistemom je šlo v zadnjih 30 letih narobe "skorajda vse, kar se je dalo, predvsem z vidika politike", je dejal. A to ne pomeni, "da obstaja čudežna čarobna paličica", ali pa da je sam "čarovnik, ki bo to čez noč rešil". Iz neuspelega poskusa reševanja čakalnih vrst pa se je naučil, katerih napak ne sme ponavljati v drugem poskusu, "ki že poteka".

Pri vodenju države je potrebno upoštevati več deležnikov kot pri vodenju podjetja, v pogovoru za Televizijo Slovenija ugotavlja Robert Golob . Dodal je, da se vsak uspešen manager uči iz lastnih napak. " Verjamem, da bo tudi zaradi tega v bodoče boljše in tudi meni bolj enostavno ," je dejal. Priznati napako in jo popraviti pa je njegov moto, je dodal.

Velik zalogaj za vlado je tudi popoplavna obnova Slovenije. Golob je znova zatrdil, da bodo pri tem sledili stroki. Razume ljudi, ki bodo morali zapustiti svoje domove, a, kot je poudaril, gre za življenjsko varnost. Zagotavlja pa, da bo vlada ljudem pri selitvi pomagala, tako finančno kot tudi z iskanjem lokacije.

Glede padca javnomnenjske podpore tako vladi kot stranki Gibanje Svoboda je dejal, da so edino, kar šteje volitve. "Ankete so lahko dobrodošel pokazatelj na pol poti, kako ti gre, ampak kdor bo svojo politiko ravnal po anketah in ne ciljih, ki se jim je zavezal na začetku mandata, in za kar je v resnici dobil podporo volivcev, ne more dobro zaključiti. Sam se držim tega, kar je zapisano v koalicijski pogodbi," je prepričan. So pa včasih nekateri ukrepi, dokler se ne pokažejo rezultati, manj popularni ali manj razumljeni, je poudaril.

Slednje se je po njegovih besedah izkazalo tudi ob ideji o rekonstrukciji vlade z namenom lažjega usklajevanja resorjev v popoplavni obnovi. Šlo je za predlog, svoje razmišljanje rad delim z javnostjo, mogoče v politiki to ni najboljše sprejeto, ugotavlja Golob in zatrjuje, da je na znanje vzel dano lekcijo.