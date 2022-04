Bolj svetel dom imate, bolje se boste v njem počutili

Pomanjkanje dnevne svetlobe nas lahko naredi bolj pasivne in manj produktivne

Ljudje vedno več časa preživljamo za štirimi stenami in pred različnimi ekrani, kar na naše počutje nima ravno blagodejnega vpliva. Prav nasprotno – ob pomanjkanju dnevne svetlobe se lahko poruši naš naravni bioritem, naše spalne navade, motivacija in splošno počutje pa se poslabšajo. Raziskava iz leta 2014 je pokazala, da so se ljudje, ki so delali v pisarnah z okni, več gibali in dlje spali – v primerjavi z ljudmi, ki so delali v pisarnah brez oken. Spali so kar 46 minut na noč več – in se nasploh boljše počutili. Raziskovalci prav tako verjamejo, da izpostavljenost naravni svetlobi vpliva na telo in njegov naravni bioritem – da torej telo samo ve, kdaj je čas, da je energično, produktivno in kdaj je čas za spanje.

Pomembno je, da ima naš dom velika in kakovostna okna

Ljudje danes na prostem preživimo veliko manj časa kot v preteklosti. Tisto, kar nas običajno povezuje z zunanjo okolico so “oči našega doma”. To so seveda okna, ki poskrbijo za svež zrak v našem domu in čudovit ambient, ki se tekom dneva nenehno spreminja. Prav zato je tako zelo pomembno, da so naša okna kakovostna in dovolj velika. Z njimi bo naš dom svetlejši, kar bo pozitivno vplivalo na naše počutje, motivacijo in storilnost.