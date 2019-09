'Bolje je vejpati kot kaditi'

Ameriška prva dama, Slovenka Melania Trump , je na Twitterju izrazila zaskrbljenost glede naraščajoče uporabe elektronskih cigaret pri ameriških otrocih. Kot je še zapisala, je treba storiti vse, da se zaščiti javnost pred boleznimi in smrtmi, povezanimi s tobakom, in prepreči, da bi elektronske cigarete postale nikotinska odvisnost mladih generacij.

Na ameriška poročila so se odzvali tudi v Združenju vejperjev Slovenija, saj so informcije iz ZDA privedle do bojazni, da bi se kaj podobnega lahko zgodilo tudi pri nas. V združenju sicer pravijo, da so v ZDA v luči zadnjih dogodkov pristojne institucije začele zbirati bolj podrobne informacije o dejansko uporabljenih napravah in polnilih, ki so jih oboleli uporabili ali uporabljali pred pojavom simptomov. Testirali so tudi polnila, podobna tistim, ki jih navajajo obolele osebe, izsledki pa so pokazali, da pri testiranju nikotinskih polnil niso našli nikakršnih spojin, ki bi vplivale na zdravje posameznika, v vzorcih polnil z ekstrakti konoplje pa so našli derivat vitamina E (tokoferil acetat). Slednjega je mogoče kupiti v nekaterih trgovinah kot prehranski dodatek ali kot mazilo za kožo, v primeru inhalacije pa lahko v pljučih ustvari oblogo, ki škodljivo vpliva na normalno delovanje pljuč, ob tem pa povzroča podobne simptome, ki se pojavljajo v primerih iz ZDA.

A v Združenju vejperjev Slovenija pojasnjujejo, da je potrebno ločiti vejpanje v Sloveniji in v ZDA."Poročila kažejo, da je bila večina primerov v ZDA povezana z ljudmi, ki uporabljajo prepovedano tekočino, kupljeno na ulicah ali jih proizvajajo doma, nekatere pa vsebujejo konopljine izdelke, kot so THC, ali sintetične kanabinoide," pojasnjujejo in dodajajo, da za kakovost in varnost vseh izdelkov za elektronske cigarete v Sloveniji skrbi Zakon o kemikalijah ter ZOUTPI.

Mate Božinović iz podjetja Pyursmoke je povedal, da morajo imeti trgovci elektronskih cigaret in e-tekočin dovoljenje za prodajo kemikalij, dovoljenje za skladiščenje in pogodbeno najetega kemijskega svetovalca. Za vsako e-tekočino morajo od proizvajalca pridobiti varnostni list, torej dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni snovi oziroma kemikaliji in podaja podatke o istovetenju snovi, nevarnih lastnostih, ukrepih ob požaru, nevarnosti za zdravje, skladiščenju in ravnanju s snovjo. "Predstavlja pomembne informacije za osebe, ki prihajajo v stik z dotično snovjo in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi," je dodal.

Kemijski svetovalec nato preveri skladnost varnostnega lista s slovensko zakonodajo in ga prevede v slovenščino. Vsako e-tekočino pa je potrebno prijaviti tudi na Urad za kemikalije. Če e-tekočina vsebuje tudi nikotin, in je dana na slovenski trg, pa jo je treba prijaviti tudi na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Pri tem pa mora proizvajalec ali uvoznik predložiti še:

- seznam vseh sestavin e-tekočine in emisij, ki nastanejo pri njeni uporabi, posebej za vsako znamko in za vsako vrsto, vključno s količinami teh sestavin

- toksikološke podatke glede sestavin e-tekočine in emisij izdelka, tudi ob segrevanju, pri čemer se navedejo učinki na zdravje potrošnikov pri vdihavanju in se upošteva kakršen koli zasvojljivi učinek

- opis postopka izdelave, vključno s tem, ali vključuje serijsko proizvodnjo, in izjavo o tem, da je postopek izdelave v skladu z vsemi zahtevami

- izjavo o tem, da sta proizvajalec in uvoznik v celoti odgovorna za kakovost in varnost izdelka pri dajanju na trg in pri uporabi, skladni z navodili proizvajalca.