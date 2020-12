Bolje: Možnost ribolova v mednarodnih vodah moramo ohraniti za prihodnje rodove

Hrvaška bi morala najprej uresničiti arbitražno razsodbo in šele potem širiti svoje suverene pravice na morju, meni profesor mednarodnega pomorskega prava Marko Pavliha. Slovenski ribiči se držijo za glavo, saj lahko ostanejo brez možnosti ribolova v omenjenem pasu, ki so sedaj mednarodne vode. Čeprav na papirju kot članica Evropske unije tudi po razglasitivi te cone ohranjamo enake ribolovne pravice.

To je za oddajo 24UR ZVEČER potrdila tudi Petra Weingerlz mariborske pravne fakultete, ki pravi, da mora biti razglasitev izključne gospodarske cone v skladu z mednarodnim pravom in pravom EU. Ker znotraj EU velja skupna ribiška politika, to pomeni, da bodo to vode EU, do katerih imajo slovenske ladje dostop v skladu s kvotami, ki so določene.

Svobodna plovba tako ostaja, je še dodala. Če bi prihajalo do incidentov, je Slovenija v tem primeru bolj zaščitena kot v preostalih sporih s Hrvaško, saj bi šlo za kršitev prava EU. Hrvaško bi lahko tako tožili, to bi lahko storila tudi komisija, saj gre za kršitev skupne ribiške politike.