'Bolje preprečiti kot zdraviti: starši naj se dobro informirajo o cepljenju'

V novo šolsko leto je vstopila tudi nova generacija šestošolcev in šestošolk, ki imajo možnost cepljenja proti HPV in s tem preprečijo, da bi v odrasli dobi zbolevali za rakavimi in drugimi boleznimi, ki jih okužbe s HPV lahko povzročijo. Kako zelo pomembne so strokovne in preverjene informacije, poudarja mama šestošolca, ki se je cepil proti HPV. Zdravnica v ZD Ljubljana Šiška pa starše poziva, naj se pred sprejetjem odločitve pogovorijo s strokovnjaki, ki lahko rešijo njihove dileme in podajo odgovore.

Okužbo je bolje preprečiti kot zdraviti! To je enotno sporočilo novinarske konference ob začetku novega šolskega leta o večji ozaveščenosti o virusu HPV (humanem papiloma virusu). Strokovnjaki so spregovorili tudi o tveganjih, ki jih prinašajo okužbe s HPV. Kot je uvodoma opozorila strokovna direktorica Onkološkega inštituta v Ljubljani Irena Oblak, je ozaveščenost o HPV v Sloveniji pod evropskim povprečjem, zato je pomembno, da o tej temi čim več govorimo. Cilj je namreč, da Slovenija doseže eliminacijo s HPV povezanih rakavih bolezni. Vse večji pomen namreč pridobiva preventiva, katere pomemben del je cepljenje.

icon-expand V šolskem letu 2020/21 smo v Sloveniji zabeležili 49,8 % precepljenost šestošolk proti HPV. FOTO: Shutterstock

Ključni cilj evropskega in tudi slovenskega načrta v boju proti raku je 90-odstotna precepljenost, je poudarila Mojca Gobec, vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na ministrstvu za zdravje. Da je pomembno strokovno izpopolnjevanje delavcev in sodelovanje med različnimi institucijami, je dejala Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo. Namen je namreč, da prave informacije pridejo do staršev. Pomen strokovnih in preverjenih informacij je pri svoji odločitvi, da cepi sina, izpostavila tudi mamica šestošolca. Odločitev je sprejela po pogovoru s šolsko zdravnico in na podlagi lastne izkušnje s HPV okužbo. Starše poziva, da sami pridobijo čim več informacij in sprejmejo odločitev o cepljenju. Kot sama opaža, "smo preveč obkroženi z negativnimi informacijami, ki nas ovirajo na poti k sprejemanju pravih odločitev." Kako zelo pomembno je informiranje staršev, je iz svojih lastnih izkušenj povedala zdravnica iz ZD Ljubljana Šiška Janja Schweiger Nemanič. Izpostavila je predvsem informiranost na roditeljskih sestankih, na katerih je pomembno, da izbrani zdravniki podajo strokovne informacije. Starši imajo namreč številne dileme, kot so vprašanja o učinkovitosti cepiv, varnosti, stranskih učinkih ... Vse to so vprašanja, na katere lahko strokovnjaki odgovorijo in jih pomirijo, meni zdravnica. Poleg tega je pomemben tudi pogovor v družini, da znajo starši na razumljiv način podati otrokom ključne informacije. "HPV ne izbira, lahko pa mi," poudarja zdravnica. V času epidemije se je zaupanje v cepljenje dodatno zamajalo. Zdravnica pripoveduje, da starši že ob prvi omembi cepiva cepljenje zavrnejo, ne da bi sploh prebrali vsebino. Tudi zato je ozaveščanje še toliko bolj pomembno.

icon-expand Cepljenej proti HPV

Od leta 2021 tudi cepljenje dečkov Okužbe s HPV so najpogostejše spolno prenosljive okužbe in večina spolno aktivnih oseb se vsaj enkrat v življenju okuži s HPV. Okužba s HPV v večini primerov poteka brez simptomov ali znakov, lahko pa privede do nastanka predrakavih ter rakavih sprememb. HPV je glavni vzrok za nastanek genitalnih bradavic in raka materničnega vratu, povezan pa je tudi z nastankom drugih rakov in papilomov grla, tako pri moških kot pri ženskah. Priporočeno (prostovoljno) cepljenje proti HPV v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se izvaja ob sistematičnem pregledu pri deklicah in dečkih, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole. Cepljenje v breme OZZ se opravi tudi pri zamudnicah in zamudnikih (dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje, in dečki, ki so obiskovali 6. razred v šolskem letu 2021/22 in še niso bili cepljeni). Od leta 2021 so v program cepljenja proti HPV poleg deklic vključeni tudi dečki, kar pomeni, da se v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) lahko cepijo deklice in dečki, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole. Za vse ostale, ki bi se želeli cepiti proti HPV, je cepljenje samoplačniško.

icon-expand Od leta 2021 se lahko cepijo tudi dečki. FOTO: Shutterstock

Pred uvedbo cepljenja v nacionalni program se je cepilo le od tri do pet odstotkov fantov, lani pa kar 24 odstotkov dečkov s prvim odmerkom, z drugim pa 15 odstotkov dečkov, je dejala Nadja Šinkovec Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V letu 2020/21 se je cepilo okoli 50 odstotkov šestošolk, kar je skoraj devet odstotkov manj kot v šolskem letu 2019/20, ko je precepljenost znašala 58,5 odstotkov. A skoraj polovica deklic, ki je prejela prvi odmerek, se ni cepila z drugim, kar povezujejo predvsem z epidemijo, ki je določene programe ustavila. Zakaj je pomembno, da se cepijo dečki? Ginekologinja Špela Smrkolj odgovarja, da je prenos okužbe HPV pogostejši z ženske na moškega kot obratno, zato se morajo tudi moški zaščititi. A cepljenje ni terapevtsko, ne pozdravi obstoječih okužb, zato je pomembno, da se cepimo pravočasno. Strokovnjaki še poudarjajo, da vse raziskave do sedaj kažejo, da so cepiva izredno varna. V Sloveniji je bilo 200 tisoč odmerkov razdeljenih do leta 2021. Prejeli so 215 prijav neželenih učinkov, kar je relativno malo v primerjavi s številom cepljenj, a kar je še izredno pomembno, vsi so izzveneli v nekaj dneh brez posledic.