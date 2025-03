Boljša izbira za hidracijo telesa

Postbiotiki so bioaktivne spojine, ki pozitivno in večplastno delujejo na zdravje prebave, krepijo imunsko odpornost, izboljšujejo presnovo in zmanjšujejo vnetne procese. So kot majhni delavci v naših prebavilih, ki čistijo, popravljajo in ščitijo naše telo. Poleg tega prispevajo k ravnovesju črevesne mikrobiote, kar vpliva na celostno dobro počutje. Postbiotiki predstavljajo nov pristop v razumevanju zdravja črevesja in celotnega organizma.

Herbalne vode DoNatural zato prinašajo odgovor v popolnem ravnovesju med naravno osvežitvijo in funkcionalnimi koristmi za telo. Obogatene z minerali in vlakninami spodbujajo delovanje presnove, podpirajo kognitivne funkcije ter pomagajo pri boju proti utrujenosti in oksidativnemu stresu. So edine funkcionalne pijače, ki vsebujejo tudi inaktivirane bifidobakterije, poznane tudi pod imenom postbiotiki.

Harmonija narave in svežine



Herbalne vode DoNatural vsebujejo kakovostno negazirano vodo in so na voljo v treh okusih, ki osvojijo že ob prvem požirku. Aloe vera z nežnim osvežilnim okusom pomirja in poživlja. Citrusna svežina limonske trave prinaša lahkotnost in energijo. Meta, naravna hladilna osvežitev, pa poživi telo in um.

Vsaka različica temelji na izvlečkih zelišč, ki so že stoletja znani po svojih pozitivnih učinkih na prebavo in dobro počutje. Herbalne vode DoNatural so veganske, brez barvil ali arom, vsebujejo pa le sladila iz sadnih izvlečkov, zaradi česar so primerne tudi za vse, ki pazijo na vnos sladkorja.