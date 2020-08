Bolnika operirali na inovativen način, ki še ni bil opisan v strokovni literaturi

Znano je, da ima Slovenija na področju zdravstva vrhunske strokovnjake, ki velikokrat orjejo tudi ledino. Tokrat so v ljubljanskem UKC operirali srčnega bolnika na inovativen način, z manj invazivno metodo, ki v strokovni literuturi še ni bila opisana.

Ko so v UKC Ljubljana sprejeli bolnika z znaki srčnega popuščanja, ki je imel ob tem že znano pomembno zožitev aortne zaklopke in simptome slabe prekrvavitve srčne mišice, so se kardiologi in kirurgi znašli pred velikim izzivom."Zaradi skoraj popolne zapore arterij, ki oskrbujejo spodnji in zgornji okončini, je bil klasičen pristop za slikanje koronarnih žil nemogoč,"so sporočili iz ljubljanskega UKC. Ker so se težave pri bolniku stopnjevale, so predlagali kirurško menjavo aortne zaklopke, a je bil operativni pristop s klasično kirurško tehniko zaradi stanja bolnika in spremljajočih bolezni visoko tvegan, saj bi pomenil zahtevno operacijo z uporabo zunajtelesnega krvnega obtoka, ob neopredeljeni koronarni bolezni.

icon-expand FOTO: UKC Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right

Da bi bolnika lahko oskrbeli v celoti in s tem zagotovili res dober uspeh posega in trajnejši rezultat zdravljenja, je konzilij zdravnikov kot rešitev predlagal inovativno metodo, ki vključuje pristop za angiografijo koronarnih žil preko ascendentne aorte in menjavo aortne zaklopke preko istega pristopa brez uporabe aparata za zunajteleni krvni obtok. V prvem delu posega so skozi vbodno mesto na aorti vstavili skrajšano vodilo in skozi vodilo drugo, dolgo vodilo, ki je služilo za podporo diagnostičnemu katetru in pozneje katetru za širitev žile. Postopek slikanja koronarnih žil in širitev ter vstavitev žilne opornice sta po dobri predpripravi potekali brez zapletov in učinkovito. Tako so lahko uspešno vstavili zaklopko po ustaljenem protokolu za transaortni pristop.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Obstoječa tehnika zdravljenja je inovativna. Pomembna novost je uporaba dolgega vodila, ki je predstavljal umetno žilo, po kateri je bil izveden postopek zdravljenja koronarne žile. Tehnike zdravljenja in obstoječe pripomočke so prilagodili razmeram in naredili poseg na način, ki še ni bil opisan v strokovni literaturi. S tem manj invazivnim posegom, ki je vključeval inovativni pristop k angiografiji, so lahko poseg opravili hitro in z manj tveganja za zaplete,"so ponosni v UKC Ljubljana.

icon-expand Prof. dr. Matjaž Bunc in srčna kirurginja Tadeja Kolar predstavljata potek posega na lutki v Medicinskem simulacijskem centru UKC Ljubljana. FOTO: UKC Ljubljana