Bolnike najpogosteje v nasilneže spremeni predolgo čakanje in naročanje

Izsledki ankete kažejo, da zgolj 9 odstotkov anketiranih zdravnikov in 26 odstotkov zobozdravnikov še ni bilo izpostavljenih nasilju na delovnem mestu. Najpogostejši povzročitelji nasilja so bili pacienti in svojci (71,4 odstotka), veliko pa je bilo nasilja tudi s strani sodelavcev (31,6 odstotka). 17,22 odstotka anketiranih je že bilo žrtev fizičnega nasilja.

Najpogostejši povod za izbruh nasilja nad zdravniki in zobozdravniki je organizacija dela (naročanje in predolgo čakanje v čakalnici) v 63,9 odstotka, sledijo mu psihični vzroki na strani povzročitelja v 49,4 odstotka ter neupravičena zahteva po napotitvi v 36 odstotkih.

Dobra petina anketiranih žensk je odgovorila, da so nasilje poskušale ignorirati, to pa je storila kar četrtina vseh vprašanih moških.

Zdravstveno osebje ima, enako kot ostali zaposleni, pravico do varnega, stabilnega in urejenega delovnega okolja. Zdravniška zbornica Slovenije zato podpira načelo ničelne tolerance do nasilja zdravnikov in zobozdravnikov, saj je njihova varnost hkrati tudi predpogoj za ustrezno in kakovostno obravnavo pacientov.

O nasilju je nujno spregovoriti

Dve presečni raziskavi, ki ju je izvedla zbornica med zdravniki v letih 2007 in 2018, sta pokazali, da je nasilje nad zdravništvom tudi pri nas resen javnozdravstveni problem. V Sloveniji si najbolj številni organizaciji, to je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije, že več let prizadevata zmanjšati posledice nasilja, ki se dogaja znotraj zdravstvenega sistema. Želijo si, da bi Slovenija, podobno kot sosednja Hrvaška, v kazenski zakonik vnesla novo obliko kaznivega dejanja, to je nasilje proti zdravstvenim delavcem. S tem bi država dala jasen znak vsem, ki nasilje izvajajo, da jih bo doletel kazenski pregon, zdravstvenim delavcem pa, da je nasilne dogodke vredno prijavljati organom pregona. Prav tako opozarjajo, da je pomembno, da o nasilju ne molčimo več, da ga prepoznavamo in ustrezno obravnavamo.