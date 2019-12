Bolniki ostali brez nujno potrebne kemoterapije. Podjetje ni dostavilo zdravila

Zdravilo bi moralo dostaviti podjetje Apta Medica, ki ima z inštitutom sklenjeno pogodbo. Ker tega ni storilo in na to ni niti opozorilo je 30 rakavih bolnikov v ponedeljek ostalo brez terapije z zdravilom Carboplatin.

Vodja na Onkološkem inštitutu Janja Ocvirk trdi, da so zdravilo naročili pravočasno, že 27. novembra, podjetje pa bi ga nato moralo dostaviti v 24 urah, danes pojasnjuje vodja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu. "Večkrat so jih opozorili, da naj to dobavijo, brez kakršnega koli razloga, nimam pojasnila," je razložila Ocvirkova.

"Terapije tečejo v ciklih in so po navadi predvidene na določene dneve. Manjše zakasnitve so razumne, so dopustne, se dogajajo tudi v kliničnih raziskavah in to ne vpliva na izhod zdravljenja," je povedala vodja inštituta.

Na inštitutu so presenečeni, da se je to sploh zgodilo. Če bi v Apta Medici že takoj povedali, da zdravila ne morejo dostaviti, kar pri dobavi zdravil ni tako nenavadno, bi ga lahko že prej naročili pri drugem ponudniku. "Seveda so kontaktirali Klinični center in druge bolnišnice, če imajo zaloge in če nam lahko dajo oziroma posodijo zdravilo," je zagotovila Ocvirkova.

V podjetju Apta Medica se na naša vprašanja in klice niso odzvali, njihov odziv pa prav tako še vedno čakajo na Onkološkem inštitutu.