Bolniki v ambulante za osebe brez zdravnika tudi z več težavami naenkrat

Neobvladljivega navala pacientov na ambulante za neopredeljene kljub drugačnim pričakovanjem ni. Vrata so med prvimi odprli v Velenju in Mariboru. "Doslej smo opredelili 126 pacientk in pacientov," pravi Jernej Završnik , direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Vodja ambulant družinske medicine v ZD Velenje Janja Fišter pa pravi, da so v osemurni ambulanti v povprečju izvedli med 60 in 80 obravnav.

Ljudje pravila upoštevajo, v ambulante prihajajo, ko imajo zdravstvene težave, in ne le zaradi vpisa. "Gre za neka akutna stanja, kot so poškodbe, viroze, vročine, bolečine v križu, vratu. Pa tudi kronične stvari, kot so razni povečani pritiski, sladkorji," našteje Fištrova. Završnik pa, da pacienti prihajajo tudi zaradi potreb po napotnicah in ureditve drugih administrativnih zadev.

Nekoliko več je takšnih, ki so se oglasili po daljšem časovnem obdobju, zato imajo tudi več težav. "Se obravnava štiri, pet različnih stvari, k potrebujejo najprej pogovor, nato pregled in odločitev, kaj je najprej naredit. Zaradi tega so tudi obravnave nekoliko daljše," pove Ažman. Završnik ob tem poudari, da ker zdravniki pacienta ne poznajo, je pri obravnavi potrebna tudi poglobljena osebna anamneza.