Bolniki z gripo imajo na voljo dodatnih 24 postelj

V stari pediatrični kliniki v Ljubljani so odprli oddelek za gripo. Na voljo imajo 24 postelj, v prvem dnevu so jih zapolnili že pet. Ob večjem pojavu bolnikov z gripo lahko odprejo še dodatnih 12 postelj. Oddelek bo odprt do konca sezone gripe, predvidoma do aprila. So pa v UKC Ljubljana letos že imeli smrtne žrtve zaradi gripe.

Nadzorni zdravnik oddelka za gripo Peter Radšelje pojasnil, da so smrtni primeri zaradi gripe večinoma povezani z zapleti zaradi drugih bolezni. Koliko je bilo smrtnih žrtev, še ni znano, predvidoma bodo statistike na voljo ob koncu sezone. Po njegovih besedah so letos obravnavali že nekaj bolnikov, ki so zaradi zapletov ob gripi pristali na aparatih za umetno dihanje. A te bolnike, ki imajo najhujše zaplete zaradi gripe, zdravijo na intenzivnih oddelkih.